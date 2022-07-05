2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo

Daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir bedene sahip olmak için doğru şekilde beslenmek büyük önem taşıyor. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce son bulan ve Taş Devri insanlarının beslenme alışkanlıklarına dayanan ‘Paleo diyeti’ son yılların en popüler beslenme biçimlerinden birini sunuyor.