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2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 16:46 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 17:10

Günümüzden 2,5 milyon yıl öncesine uzanan bir beslenme şeklini modern çağa taşımak ne kadar mümkün? Taş Devri'ne dayanan Paleo diyeti, yeme alışkanlıklarını baştan yazan bir beslenme tarzı sunuyor.

2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo - 1

Daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir bedene sahip olmak için doğru şekilde beslenmek büyük önem taşıyor. Günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce son bulan ve Taş Devri insanlarının beslenme alışkanlıklarına dayanan ‘Paleo diyeti’ son yılların en popüler beslenme biçimlerinden birini sunuyor.

2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo - 2

TAŞ DEVRİ'NE DAYANIYOR

Eski Taş Devri’nin (Paleolitik Dönem) avcılık-toplayıcılık anlayışına dayanan Paleo diyeti, işlenmiş yiyeceklerin olmadığı düşük karbonhidratlı bir beslenme şekli sunuyor.

2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo - 3

DOĞADAKİ ŞEKLİNE EN YAKIN HALİ

1975 yılında Walter Voegtlin tarafından ortaya atılan Paleo diyeti, her yiyeceğin doğadaki şekline en yakın halde tüketilmesini öneriyor. Yağ, işlenmiş süt ürünleri, doğal yetiştirilmemiş beyaz ve kırmızı etin ise tüketilmemesi gerekiyor.

2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo - 4

KİLO KAYBINDA ETKİLİ

Yapılan bazı araştırmalara göre, Paleo diyetinin önemli ölçüde kilo kaybına neden olduğu ve beden sağlığının iyileşmesinde büyük rol oynadığı biliniyor.

2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo - 5

PALEO DİYETİ NASIL YAPILIR?

Taş Devri'nde, insanların koşullar gereği ne bulursa yediğini düşünürsek bu diyeti uygulamanın ‘en doğru’ yolunu açıkça söylemek mümlkün değil. Ancak diyetin özünde yatan fikir, işlenmiş gıdalardan uzak durmak.

2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo - 6

YENİLEBİLEN BESİNLER

Paleo diyetini uygularken yiyebilecekleriniz; et, balık, yumurta, sebze, meyve, kuruyemiş, tohum, bitki, baharat ve sağlıklı yağlar. 

2,5 milyon yıl öncesine dayanan Taş devri diyeti: Paleo - 7

KAÇINILMASI GEREKENLER

Taş Devri'ne dayanan Paleo diyetinde kaçınmanız gereken yiyecekler ise işlenmiş gıdalar, şeker, meşrubatlar, tahıl, çoğu süt ürünü, baklagiller, yapay tatlandırıcılar, margarin ve trans yağlar.

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