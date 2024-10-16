2 ay boyunca komada kalan adamdan hayrete düşüren sözler: Her şeyi duyuyordum, doktorlar ailemi ölümüme ikna etmeye çalışıyordu!

Yıllar önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası 2 ay boyunca komada kalan Bill Lumbey, hastanede yattığı süreçte çevresinde olup biten her şeyi algıladığını ancak hiçbir şey yapamadığını anlattı.

2 ay boyunca komada kalan adamdan hayrete düşüren sözler: Her şeyi duyuyordum, doktorlar ailemi ölümüme ikna etmeye çalışıyordu! - 1

Şimdilerde gazetecilik yapan Bill Lumbey, 1970'lerin başında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda 2 ay komada kaldı. ''Doktorlar, ölümüme çoktan hazırdı'' diyen Lumbey, komada kaldığı süreci şu sözlerle anlattı:

''Annem, günlerce yatağımın başında benimle konuştu. Komaya girmemin üzerinden 1 ay geçmişti ki, bir hemşire ona 'Boşuna konuşma, seni duymuyor, beyni tamamen etkisiz halde' dedi. Sonraki 2 hafta boyunca, ailemi yaşam destek ünitemin kapatılması için ikna etmeye çalıştılar. Her şeyi duyuyordum. Ailem benden hiç vazgeçmedi. 2 ay sonra komadan çıktığımda, sesleri duyduğumu kime söylesem bana inanmadı.

N-LIFE HABERLERİ

2 ay boyunca komada kalan adamdan hayrete düşüren sözler: Her şeyi duyuyordum, doktorlar ailemi ölümüme ikna etmeye çalışıyordu! - 2

Komadayken bazen bitmek bilmeyen rüyalar görüyordum. Rüyalarımda çoğunlukla ailem vardı. Bazen beynimin ağrıdığını hissediyordum. Böyle anlarda genelde rüyamda ameliyat olduğumu görüyordum. Ama sanırım ameliyathane rüyalarımın büyük bir kısmını gerçekte de yaşamışım.''

2 ay boyunca komada kalan adamdan hayrete düşüren sözler: Her şeyi duyuyordum, doktorlar ailemi ölümüme ikna etmeye çalışıyordu! - 3

Geçmiş araştırmalara bakıldığında Bill Lumbey'in anlattıklarının bilimde de bir karşılığı var. New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir araştırmaya göre, komada olup hareket edemeyen veya konuşamayan hastaların yaklaşık dörtte biri, karmaşık zihinsel görevleri yerine getirmeye devam edebiliyor.

2 ay boyunca komada kalan adamdan hayrete düşüren sözler: Her şeyi duyuyordum, doktorlar ailemi ölümüme ikna etmeye çalışıyordu! - 4

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, komaya giren kişilerin görsel ve duyusal kabiliyetlerinin tamamiyle yok olup olmadığı yönünde araştırmalarını sürdürüyor.

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