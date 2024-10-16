2 ay boyunca komada kalan adamdan hayrete düşüren sözler: Her şeyi duyuyordum, doktorlar ailemi ölümüme ikna etmeye çalışıyordu!
Yıllar önce geçirdiği bir trafik kazası sonrası 2 ay boyunca komada kalan Bill Lumbey, hastanede yattığı süreçte çevresinde olup biten her şeyi algıladığını ancak hiçbir şey yapamadığını anlattı.
Şimdilerde gazetecilik yapan Bill Lumbey, 1970'lerin başında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda 2 ay komada kaldı. ''Doktorlar, ölümüme çoktan hazırdı'' diyen Lumbey, komada kaldığı süreci şu sözlerle anlattı:
''Annem, günlerce yatağımın başında benimle konuştu. Komaya girmemin üzerinden 1 ay geçmişti ki, bir hemşire ona 'Boşuna konuşma, seni duymuyor, beyni tamamen etkisiz halde' dedi. Sonraki 2 hafta boyunca, ailemi yaşam destek ünitemin kapatılması için ikna etmeye çalıştılar. Her şeyi duyuyordum. Ailem benden hiç vazgeçmedi. 2 ay sonra komadan çıktığımda, sesleri duyduğumu kime söylesem bana inanmadı.