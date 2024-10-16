2 ay boyunca komada kalan adamdan hayrete düşüren sözler: Her şeyi duyuyordum, doktorlar ailemi ölümüme ikna etmeye çalışıyordu!

Şimdilerde gazetecilik yapan Bill Lumbey, 1970'lerin başında geçirdiği bir trafik kazası sonucunda 2 ay komada kaldı. ''Doktorlar, ölümüme çoktan hazırdı'' diyen Lumbey, komada kaldığı süreci şu sözlerle anlattı:

''Annem, günlerce yatağımın başında benimle konuştu. Komaya girmemin üzerinden 1 ay geçmişti ki, bir hemşire ona 'Boşuna konuşma, seni duymuyor, beyni tamamen etkisiz halde' dedi. Sonraki 2 hafta boyunca, ailemi yaşam destek ünitemin kapatılması için ikna etmeye çalıştılar. Her şeyi duyuyordum. Ailem benden hiç vazgeçmedi. 2 ay sonra komadan çıktığımda, sesleri duyduğumu kime söylesem bana inanmadı.