2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor

İngiltere'de giderek artan ve ölüm oranı yüksek olan safra yolu kanseri, erken belirtilerini tuvalet alışkanlıklarında gösteriyor. Uzmanlar, idrar ve dışkı rengindeki değişikliklerin ciddi bir sağlık sorununun işareti olabileceği konusunda uyarıyor.

2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor - 1

Tıbbi adı kolanjiyokarsinom olan safra yolu kanseri; karaciğer, safra kesesi ve bağırsakları birbirine bağlayan kanallarda gelişiyor. Her yıl yaklaşık 3.100 kişiye bu agresif hastalık teşhisi konulurken, yalnızca 20 hastadan biri beş yıl yaşayabiliyor.

DailyMail'de yer alan habere göre; Karaciğer Kanseri Derneği (Liver Cancer UK), hastalığın bazı ilk belirtilerinin yalnızca tuvalette fark edilebildiğini belirtiyor. Özellikle alışılmadık derecede koyu renkli idrar ve açık renkli, 'macun benzeri' dışkı gibi belirtiler sarılığın habercisi olabilir. Bu belirtiler, karaciğerin yoğun stres altında olduğuna ve safranın normal yollarla atılamayıp kana karıştığına işaret ediyor.


N-LIFE HABERLERİ

2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor - 2

Sarılık ayrıca ciltte ve göz aklarında sararma ile ciltte kaşıntı gibi semptomlarla da kendini gösterebilir.


2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor - 3

BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Hastalığın diğer uyarı işaretleri arasında ani kilo kaybı, iştahsızlık, sağ tarafta karın ağrısı, ateş, halsizlik ve grip benzeri semptomlar yer alıyor. Erken teşhis, tedavi başarısını önemli ölçüde artırabiliyor.

Kanserin başlıca risk faktörlerinden biri yaş. Vakaların çoğu 50 ila 70 yaş aralığında görülüyor. Ancak bazı paraziter enfeksiyonlar ve iltihaplı bağırsak hastalıkları da hastalığa yakalanma riskini artırıyor ve bu durum genç yaşta bile hastalığın görülmesine neden olabiliyor.

2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor - 4

GENÇLERDE VAKALAR ARTIYOR

Cancer Research UK (CRUK) verilerine göre, karaciğer ve safra yolu kanseri vakaları son yıllarda artış gösteriyor. Özellikle 25-49 yaş grubunda, 1990’lardan bu yana vakalarda yüzde 86’lık bir artış gözlendi. Bunun nedenleri arasında sigara, alkol ve obezite gibi yaşam tarzı faktörleri öne çıkıyor.


2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor - 5

Karaciğer kanseri, şu anda İngiltere'de kansere bağlı ölümler arasında sekizinci sırada yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu hastalık 2040 yılına kadar altıncı sıraya yükselebilir. Son 20 yılda bu kanser türü 81 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Safra kanalı kanserinde tedavi, genellikle cerrahi müdahaleyle hastalıklı dokuların alınması ve ardından uygulanan kemoterapi ile gerçekleştiriliyor. Ancak bu tür tedavilerin başarılı olabilmesi için hastalığın erken teşhis edilmesi büyük önem taşıyor.

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