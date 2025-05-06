2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor

Karaciğer kanseri, şu anda İngiltere'de kansere bağlı ölümler arasında sekizinci sırada yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu hastalık 2040 yılına kadar altıncı sıraya yükselebilir. Son 20 yılda bu kanser türü 81 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.



Safra kanalı kanserinde tedavi, genellikle cerrahi müdahaleyle hastalıklı dokuların alınması ve ardından uygulanan kemoterapi ile gerçekleştiriliyor. Ancak bu tür tedavilerin başarılı olabilmesi için hastalığın erken teşhis edilmesi büyük önem taşıyor.