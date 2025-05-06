2 belirti kanserin işareti olabilir: Sessiz belirti tuvalette ortaya çıkıyor
İngiltere'de giderek artan ve ölüm oranı yüksek olan safra yolu kanseri, erken belirtilerini tuvalet alışkanlıklarında gösteriyor. Uzmanlar, idrar ve dışkı rengindeki değişikliklerin ciddi bir sağlık sorununun işareti olabileceği konusunda uyarıyor.
Tıbbi adı kolanjiyokarsinom olan safra yolu kanseri; karaciğer, safra kesesi ve bağırsakları birbirine bağlayan kanallarda gelişiyor. Her yıl yaklaşık 3.100 kişiye bu agresif hastalık teşhisi konulurken, yalnızca 20 hastadan biri beş yıl yaşayabiliyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Karaciğer Kanseri Derneği (Liver Cancer UK), hastalığın bazı ilk belirtilerinin yalnızca tuvalette fark edilebildiğini belirtiyor. Özellikle alışılmadık derecede koyu renkli idrar ve açık renkli, 'macun benzeri' dışkı gibi belirtiler sarılığın habercisi olabilir. Bu belirtiler, karaciğerin yoğun stres altında olduğuna ve safranın normal yollarla atılamayıp kana karıştığına işaret ediyor.