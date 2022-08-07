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2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 07.08.2022 - 10:16 - Son Güncelleme : 07.08.2022 - 10:43

Dünyanın en prestijli spor müsabakalarında yarışan sporcuların en çarpıcı anları 2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması’nda açıklandı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 1

Tenis

Fotoğrafçı David Gray’in tenisçi Naomi Osaka’yı 2022 Avustralya Açık’ta çektiği bu fotoğraf, 2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması’nın büyük kazananı ilan edildi. 4 kere Grand Slam kazan Osaka, eline konan bir kelebeğe yardım ederken görüntülendi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 2

Amerikan futbolu

Dustin Satloff, Army Black Knights oyuncularını soyunma odasında yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 3

Atletizm

Fotoğrafçı Samuel Barnes, İtalyan Ambra Sabatini’nin Tokyo Paralimpik Oyunları’ndaki zaferini yansıttı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 4

Yüzme

Ian MacNicol, 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları’nda rekor kıran Caeleb Dressel’in sudan çıkma anını yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 5

Beyzbol

Abbie Parr, Teksas Rangers takımından Adolis Garcia’nın zafer anını çekti.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 6

Basketbol

Dallas Maverick oyuncusu Dorian Finney-Smith, Milwaukee Bucks oyuncusu Khris Middleton’tan topu alırken Kevin Jairaj tarafından çekildi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 7

Boks

Richard Pelham, Avusturalyalı Ebanie Bridges’ın dövüşe ara verdiği dinlenme anını yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 8

Kriket

Pakistan’ın solak kriket oyuncusu Khusdil Shah fotoğrafçı Muhammad Arbaz tarafından çekildi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 9

Bisiklet

Ashley & Jered Gruber ikilisi, İtalya’nın Siena kentindeki sokakları dolduran bisikletçileri ölümsüzleştirdi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 10

Binicilik

Charles Bishop’in İngiltere’deki Wolverhampton Racecourse’da at sürdüğü an Mike Egerton’ın lensine yansıdı.
2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 11

Futbol

Eloisa Sanchez de Alba, Meksikalı futbol takımı Cruz Azul’un 23 sene sonra elde ettiği zafer anını yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 12

Formula 1

Azerbaycan Bakü’deki F1 Grand Prxi’te kaza yapan Max Verstappen, fotoğrafçı Clive Rose tarafından çekildi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 13

Golf

Fotoğrafçı Richard Heathcote, Amerikalı golfçü Bryson DeChambeau'un 42. Ryder Kupası’ndaki topa vuruş anını yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 14

Jimnastik

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki Çinli Guan Chenchen’in bacaklarını fotoğrafçı Ashley Landis yakın kadrajdan çekti.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 15

Buz Hokeyi

Fotoğrafçı Bruce Bennet, Amerikalı buz hokeyi takımları Pittsburgh Penguins ile New Jersey Devils arasındaki oyunu görüntüledi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 16

Dövüş Sanatları

Max Holloway ve Calvin Kattar’ın Abu Dabi’deki dövüş anı John Barry tarafından yakalandı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 17

Motor Sporları

Yasi Seidan’in 2021 Dakar Yarışları’ndaki manevrası Marian Chytka tarafından çekildi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 18

Halter

Tokyo Olimpiyatları'na katılan Çinli halterci Chen Lijun’in altın madalya kazanma anını Isaac Julián Morillas Sánchez yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 19

Raket Sporları

Macaristan takımından Alexa Szvitacs 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Donald Miralle tarafından görüntülendi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 20

Ragbi

Güney Afrika’da Cape Town stadyumundaki ragbi maçını Steve Haag yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 21

Ekstrem Sporlar


Romanyalı Catalin Preda, 27 metrelik platformdan atlıyor. Fotoğrafçı ise Morgan Treacy.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 22

Mekanlar ve Manzaralar

Mark Edward Harris, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın görüntüsünü yakaladı.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 23

 Su sporları

Tokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Lukas Rohan, Morgan Treacy tarafından çekildi.

2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu - 24

Kış Sporları

İsveçli Linn Persson, 2021’de Slovenya’da yarışırken Joel Marklund’un kadrajına takıldı.

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