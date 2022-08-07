2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması'nın kazananları belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 07.08.2022 - 10:16 - Son Güncelleme : 07.08.2022 - 10:43
Tenis
Fotoğrafçı David Gray’in tenisçi Naomi Osaka’yı 2022 Avustralya Açık’ta çektiği bu fotoğraf, 2022 Dünya Spor Fotoğrafları Yarışması’nın büyük kazananı ilan edildi. 4 kere Grand Slam kazan Osaka, eline konan bir kelebeğe yardım ederken görüntülendi.
Amerikan futbolu
Dustin Satloff, Army Black Knights oyuncularını soyunma odasında yakaladı.
Atletizm
Fotoğrafçı Samuel Barnes, İtalyan Ambra Sabatini’nin Tokyo Paralimpik Oyunları’ndaki zaferini yansıttı.
Yüzme
Ian MacNicol, 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları’nda rekor kıran Caeleb Dressel’in sudan çıkma anını yakaladı.
Beyzbol
Abbie Parr, Teksas Rangers takımından Adolis Garcia’nın zafer anını çekti.
Basketbol
Dallas Maverick oyuncusu Dorian Finney-Smith, Milwaukee Bucks oyuncusu Khris Middleton’tan topu alırken Kevin Jairaj tarafından çekildi.
Boks
Richard Pelham, Avusturalyalı Ebanie Bridges’ın dövüşe ara verdiği dinlenme anını yakaladı.
Kriket
Pakistan’ın solak kriket oyuncusu Khusdil Shah fotoğrafçı Muhammad Arbaz tarafından çekildi.
Bisiklet
Ashley & Jered Gruber ikilisi, İtalya’nın Siena kentindeki sokakları dolduran bisikletçileri ölümsüzleştirdi.
BinicilikCharles Bishop’in İngiltere’deki Wolverhampton Racecourse’da at sürdüğü an Mike Egerton’ın lensine yansıdı.
Futbol
Eloisa Sanchez de Alba, Meksikalı futbol takımı Cruz Azul’un 23 sene sonra elde ettiği zafer anını yakaladı.
Formula 1
Azerbaycan Bakü’deki F1 Grand Prxi’te kaza yapan Max Verstappen, fotoğrafçı Clive Rose tarafından çekildi.
Golf
Fotoğrafçı Richard Heathcote, Amerikalı golfçü Bryson DeChambeau'un 42. Ryder Kupası’ndaki topa vuruş anını yakaladı.
Jimnastik
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki Çinli Guan Chenchen’in bacaklarını fotoğrafçı Ashley Landis yakın kadrajdan çekti.
Buz Hokeyi
Fotoğrafçı Bruce Bennet, Amerikalı buz hokeyi takımları Pittsburgh Penguins ile New Jersey Devils arasındaki oyunu görüntüledi.
Dövüş Sanatları
Max Holloway ve Calvin Kattar’ın Abu Dabi’deki dövüş anı John Barry tarafından yakalandı.
Motor Sporları
Yasi Seidan’in 2021 Dakar Yarışları’ndaki manevrası Marian Chytka tarafından çekildi.
Halter
Tokyo Olimpiyatları'na katılan Çinli halterci Chen Lijun’in altın madalya kazanma anını Isaac Julián Morillas Sánchez yakaladı.
Raket Sporları
Macaristan takımından Alexa Szvitacs 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Donald Miralle tarafından görüntülendi.
Ragbi
Güney Afrika’da Cape Town stadyumundaki ragbi maçını Steve Haag yakaladı.
Ekstrem Sporlar
Romanyalı Catalin Preda, 27 metrelik platformdan atlıyor. Fotoğrafçı ise Morgan Treacy.
Mekanlar ve Manzaralar
Mark Edward Harris, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın görüntüsünü yakaladı.
Su sporları
Tokyo Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Lukas Rohan, Morgan Treacy tarafından çekildi.
Kış Sporları
İsveçli Linn Persson, 2021’de Slovenya’da yarışırken Joel Marklund’un kadrajına takıldı.