25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?)

1. Her gece en az 7-8 saat uyurum.
2. Günde en az 5 porsiyon yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve tüketirim.
3. Her gün en az bir porsiyon yaban mersini, ahududu ya da böğürtlen tüketirim.
4. Haftada en az 3 kez, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içeren, fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık yerim.
5. Haftada en az 5 kez omega 3 yağ asidi içeren balık yağı hapı ya da keten tohumu takviyesi kullanırım.
6. Folik asit ve günlük multivitamin takviyesi kullanırım.
7. Her gün düşük doz aspirin kullanırım.
8. Haftada en az 5 kez üzüm suyu ya da kırmızı şarap içerim.
9. Haftanın birçok günü en az 30 dakika egzersiz yaparım.
10. Haftada en az 5 kez bulmaca, sudoku gibi aktif öğrenme, analiz ve problem çözme yeteneğini geliştiren aktivitelerde bulunurum.
11. Ailemde 'uzun ömür genleri' bulunuyor. Aile üyeleri genellikle 80 yıldan fazla yaşıyor ve hafıza kaybına uğramıyor.
12. Toplam kolesterol değerim 5.2 mmol/litrenin altında.
13. 'Kötü' kolestrol değerim 3.3 mmol/litrenin altında.
14. Obez değilim. (Kadınlarda 'vücut kitle indeksine göre 9 kilodan daha az fazlam var', erkeklerde 'vücut kitle indeksine göre 13 kilodan daha az fazlam var')
15. Akdeniz Diyeti yapıyorum. (Meyve, sebze, fasülye, fındık, tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı besleniyorum, kırmızı eti az tüketiyorum)
16. Tereyağı ve margarin yerine zeytinyağı ve trans yağı içermeyen besinler tüketiyorum.
17. Hiç sigara içmedim
18. Tansiyon değerlerim normal.
19. Şeker hastalığım yok.
20. Metobilik sendroma sahip değilim. (Hipertansiyon, merkezi obezite ya da trigliserid hastası değilim)
21. Uyku bozukluğu yaşamıyorum, horlama, uyku apnesi ya da uykusuzluk gibi sorunlarım yok)
22. Kontrol edilemeyen günlük stres benim için bir sorun değil.
23. Arkadaşlarım, ailem ve çevremdeki insanlarla birçok aktiviteye katılıyorum.
24. Kısa ya da uzun süreli hafıza problemim yok.
25. Alzheimer'ı önlemeye hazırım ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım.
TEST SONA ERDİ
0-11 Puan: Yüksek Alzheimer riski altındasınız. Kronolojik yaşınıza 10 yaş ekleyerek gerçek beyin yaşınıza ulaşabilirsiniz. Doktor yardımı alarak oluşabilecek sağlık problemleri için önlem almalısınız.
12-14 Puan: Orta derecede Alzheimer riski taşıyorsunuz. Gerçek yaşınız ile beyin yaşınız arasında fazla fark olmasa da Alzheimer riskinizi yükselttiğinizi bilmelisiniz.
15-19 Puan: Beyin yaşınız gerçek yaşınızla eşit. Hafif de olsa Alzheimer riskiniz var. 'Hayır' cevabını verdiğiniz soruları kontrol edin ve bundan bu konulara özen gösterin.
20-22 Puan: Gerçek yaşınızdan 10 yaş çıkararak beyin yaşınızı bulabilirsiniz. Fiziksel ve ruh sağlığınıza önem veriyorsunuz. Ancak yine de sizin de verdiğiniz 'Hayır' cevaplarına odaklanmanız, Alzheimer riskini düşürmenizi sağlayacak.
23-25 Puan: Tebrikler! Oldukça sağlıklı yaşlanıyorsunuz. Kronolojik yaşınızdan 15 yaş çıkararak beyin yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Sağlıklı, genç ve üretken bir beyne sahipsiniz. Hayatınızı bu şekilde sürdürmeye devam ederseniz, Alzheimer riskini en alt seviyede tutabilirsiniz.