25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?)

Yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız, tükettiklerimiz ve genlerimiz bizlerin sadece dış görüntümüzü değil, zihinsel sağlığımızı da etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Vücüdunuz kaç yaşında olursa olsun, bu faktörlere göre belirlenen 'Beyin yaşı', alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskinizi de etkiliyor. İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 25 soruyu yanıtlayarak siz de 'Beyin Yaşı'nızı öğrenebilirsiniz. Soruları yanıtlayın ve testin sonunda verdiğiniz her 'Evet' cevabını '1 puan' olarak hesaplayarak beyin yaşınızı öğrenin....

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 1

1. Her gece en az 7-8 saat uyurum.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 2

2. Günde en az 5 porsiyon yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve tüketirim.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 3

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3. Her gün en az bir porsiyon yaban mersini, ahududu ya da böğürtlen tüketirim.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 4

4. Haftada en az 3 kez, yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içeren, fırında ya da ızgarada pişirilmiş balık yerim.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 5

5. Haftada en az 5 kez omega 3 yağ asidi içeren balık yağı hapı ya da keten tohumu takviyesi kullanırım.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 6

6. Folik asit ve günlük multivitamin takviyesi kullanırım.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 7

7. Her gün düşük doz aspirin kullanırım.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 8

8. Haftada en az 5 kez  üzüm suyu ya da kırmızı şarap içerim.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 9

9. Haftanın birçok günü en az 30 dakika egzersiz yaparım.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 10

10. Haftada en az 5 kez bulmaca, sudoku gibi aktif öğrenme, analiz ve problem çözme yeteneğini geliştiren aktivitelerde bulunurum.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 11

11. Ailemde 'uzun ömür genleri' bulunuyor. Aile üyeleri genellikle 80 yıldan fazla yaşıyor ve hafıza kaybına uğramıyor.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 12

12. Toplam kolesterol değerim 5.2 mmol/litrenin altında.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 13

13. 'Kötü' kolestrol değerim 3.3 mmol/litrenin altında.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 14

14. Obez değilim. (Kadınlarda 'vücut kitle indeksine göre 9 kilodan daha az fazlam var', erkeklerde 'vücut kitle indeksine göre 13 kilodan daha az fazlam var')

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 15

15. Akdeniz Diyeti yapıyorum. (Meyve, sebze, fasülye, fındık, tahıl ve zeytinyağı ağırlıklı besleniyorum, kırmızı eti az tüketiyorum)

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 16

16. Tereyağı ve margarin yerine zeytinyağı ve trans yağı içermeyen besinler tüketiyorum.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 17

17. Hiç sigara içmedim

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 18

18. Tansiyon değerlerim normal.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 19

19. Şeker hastalığım yok.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 20

20. Metobilik sendroma sahip değilim. (Hipertansiyon, merkezi obezite ya da trigliserid hastası değilim)

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 21

21. Uyku bozukluğu yaşamıyorum, horlama, uyku apnesi ya da uykusuzluk gibi sorunlarım yok)

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 22

22. Kontrol edilemeyen günlük stres benim için bir sorun değil.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 23

23. Arkadaşlarım, ailem ve çevremdeki insanlarla birçok aktiviteye katılıyorum.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 24

24. Kısa ya da uzun süreli hafıza problemim yok.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 25

25. Alzheimer'ı önlemeye hazırım ve bunun için ne gerekiyorsa yaparım.

25 soruda beyin yaşınızı öğrenin! (Beyin yaşı nasıl hesaplanır?) - 26

TEST SONA ERDİ

0-11 Puan: Yüksek Alzheimer riski altındasınız. Kronolojik yaşınıza 10 yaş ekleyerek gerçek beyin yaşınıza ulaşabilirsiniz. Doktor yardımı alarak oluşabilecek sağlık problemleri için önlem almalısınız.

12-14 Puan: Orta derecede Alzheimer riski taşıyorsunuz. Gerçek yaşınız ile beyin yaşınız arasında fazla fark olmasa da Alzheimer riskinizi yükselttiğinizi bilmelisiniz.

15-19 Puan: Beyin yaşınız gerçek yaşınızla eşit. Hafif de olsa Alzheimer riskiniz var. 'Hayır' cevabını verdiğiniz soruları kontrol edin ve bundan bu konulara özen gösterin.

20-22 Puan: Gerçek yaşınızdan 10 yaş çıkararak beyin yaşınızı bulabilirsiniz. Fiziksel ve ruh sağlığınıza önem veriyorsunuz. Ancak yine de sizin de verdiğiniz 'Hayır' cevaplarına odaklanmanız, Alzheimer riskini düşürmenizi sağlayacak.

23-25 Puan: Tebrikler! Oldukça sağlıklı yaşlanıyorsunuz. Kronolojik yaşınızdan 15 yaş çıkararak beyin yaşınızı hesaplayabilirsiniz. Sağlıklı, genç ve üretken bir beyne sahipsiniz. Hayatınızı bu şekilde sürdürmeye devam ederseniz, Alzheimer riskini en alt seviyede tutabilirsiniz.

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