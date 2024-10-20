28 yıl süren araştırma sona erdi! Yarım yemek kaşığı bile Alzheimer riskini azaltıyor: Kadınlar için daha da faydalı

ABD'li bilim insanları, yaş ortalaması 56 olan 92 bin 383 yetişkini, 28 yıl boyunca analiz etti. Çalışma sonucunda günde en az yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketen insanların, hiç zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketen kişilere kıyasla Alzheimer riskinde yüzde 28 azalma olduğu görüldü.

Ayrıca zeytinyağı tüketiminin Alzheimer riskini kadınlarda daha çok düşürdüğü de ortaya çıktı.