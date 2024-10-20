28 yıl süren araştırma sona erdi! Yarım yemek kaşığı bile Alzheimer riskini azaltıyor: Kadınlar için daha da faydalı

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak zeytinyağı tüketmek, Alzheimer gibi dejenetarif hastalıkların riskini yüzde 28 oranında azaltıyor.

28 yıl süren araştırma sona erdi! Yarım yemek kaşığı bile Alzheimer riskini azaltıyor: Kadınlar için daha da faydalı - 1

ABD'li bilim insanları, yaş ortalaması 56 olan 92 bin 383 yetişkini, 28 yıl boyunca analiz etti. Çalışma sonucunda günde en az yarım yemek kaşığı zeytinyağı tüketen insanların, hiç zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketen kişilere kıyasla Alzheimer riskinde yüzde 28 azalma olduğu görüldü.

Ayrıca zeytinyağı tüketiminin Alzheimer riskini kadınlarda daha çok düşürdüğü de ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

28 yıl süren araştırma sona erdi! Yarım yemek kaşığı bile Alzheimer riskini azaltıyor: Kadınlar için daha da faydalı - 2

Araştırmada, margarin veya mayonez yerine bir çay kaşığı yağ kullanılmasının bile bunama kaynaklı ölüm oranını yüzde 8 oranında azalttığı bulundu.

28 yıl süren araştırma sona erdi! Yarım yemek kaşığı bile Alzheimer riskini azaltıyor: Kadınlar için daha da faydalı - 3

İngiliz Doktor Theodore Dalrymple, The Oldie dergisine yaptığı açıklamada, zeytinyağının her evde mutlaka bulunması gerektiğinin altını çizdi.

28 yıl süren araştırma sona erdi! Yarım yemek kaşığı bile Alzheimer riskini azaltıyor: Kadınlar için daha da faydalı - 4

Zeytinyağının kanıtlanmış diğer faydaları arasında kronik hastalıkları önlemesi ve kalp hastalıklarına karşı koruması yer alıyor. Ayrıca düzenli zeytinyağı tüketimi, tip-2 diyabet riskini azaltır ve kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

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