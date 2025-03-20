29 yaşında kansere yakalandı: ''Doktorlar 3 ay ömrüm kaldığını söylüyor''

Ailesinde kanser öyküsü olmadığı için doktorların kanser ithtimaline ilk etapta ''imkansız'' dediğini belirten Ashleigh, semptomların tehlikeli bir hastalığın habercisi olabileceğinden şüphelenerek mamogram, ultrason ve BT taramaları yapılması konusunda ısrarcı oldu. Tetkikler sonucunda genç kadının meme kanserine yakalandığı doğrulandı.

2022'de şiddetli ağrılar çekmeye başlayan Ashleigh'in safra kesesinin, sepsis nedeniyle alınması gerekiyordu. Ancak ameliyat sırasında karaciğerinde metastatik meme kanseri bulundu. Doktorlar ona üç yıl ömrü kaldığını bildirdi.



