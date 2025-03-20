29 yaşında kansere yakalandı: ''Doktorlar 3 ay ömrüm kaldığını söylüyor''
Birleşik Krallık'ın Yorkshire bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Ashleigh Ellerton, genç yaşta yakalandığı meme kanseri nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.
5 yıl önce sağ göğsünde hissettiği ağrı sonrası hastaneye giden Ashleigh Ellerton, ağrının meme kanserinin neden olduğu iltihap nedeniyle ortaya çıktığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Uzun süredir tedavi gören talihsiz kadının durumu, geçtiğimiz Eylül ayından beri daha da kötüye gidiyor.
Ashleigh Ellerton'a hücrelerin hem beyne hem de omuriliğe yayıldığı nadir bir komplikasyon olan leptomeningeal teşhisi de kondu.