29 yaşında kansere yakalandı: ''Doktorlar 3 ay ömrüm kaldığını söylüyor''

Birleşik Krallık'ın Yorkshire bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Ashleigh Ellerton, genç yaşta yakalandığı meme kanseri nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

29 yaşında kansere yakalandı: ''Doktorlar 3 ay ömrüm kaldığını söylüyor'' - 1

5 yıl önce sağ göğsünde hissettiği ağrı sonrası hastaneye giden Ashleigh Ellerton, ağrının meme kanserinin neden olduğu iltihap nedeniyle ortaya çıktığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Uzun süredir tedavi gören talihsiz kadının durumu, geçtiğimiz Eylül ayından beri daha da kötüye gidiyor.

Ashleigh Ellerton'a hücrelerin hem beyne hem de omuriliğe yayıldığı nadir bir komplikasyon olan leptomeningeal teşhisi de kondu. 



N-LIFE HABERLERİ

29 yaşında kansere yakalandı: ''Doktorlar 3 ay ömrüm kaldığını söylüyor'' - 2

Ailesinde kanser öyküsü olmadığı için doktorların kanser ithtimaline ilk etapta ''imkansız'' dediğini belirten Ashleigh, semptomların tehlikeli bir hastalığın habercisi olabileceğinden şüphelenerek mamogram, ultrason ve BT taramaları yapılması konusunda ısrarcı oldu. Tetkikler sonucunda genç kadının meme kanserine yakalandığı doğrulandı.

2022'de şiddetli ağrılar çekmeye başlayan Ashleigh'in safra kesesinin, sepsis nedeniyle alınması gerekiyordu. Ancak ameliyat sırasında karaciğerinde metastatik meme kanseri bulundu. Doktorlar ona üç yıl ömrü kaldığını bildirdi. 

29 yaşında kansere yakalandı: ''Doktorlar 3 ay ömrüm kaldığını söylüyor'' - 3

Genç kadın, Eylül 2024’te ise baş ağrıları ve ruh hali değişiklikleri yaşamaya başladı. MRI taramaları sonucunda, leptomeningeal hastalık teşhisi kondu ve doktorlar ona yalnızca üç ay ömrü kaldığını söylediler. 

Çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği için üzgün olduğunu söyleyen Ashleigh, onlarla Disneyland ve İskoçya'ya gitmeyi hayal ediyordu. Şimdilerde sessizce ömrünün son gününü beklediğini ifade eden talihsiz kadın, herkesi meme kanserinin semptomlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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