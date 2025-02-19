3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi: Sonuca kendisi de inanamadı
90 gün boyunca çiğ meyve ve sebze tüketen YouTuber Khamar Brown, 3 ayın sonunda 35 kilo verdiğini açıkladı. Bu süreçte abur cubur isteğiyle nasıl başa çıktığını ve bu yolculuktan neler öğrendiğini paylaşan Brown, ilk dört hafta boyunca sadece salatalık, domates ve avokado gibi çiğ sebzelerle beslendiğini söyledi. Meyveyi diyetine sonradan dahil eden Brown, ağırlıklı olarak muz, ananas, çilek, şeftali, elma ve üzüm gibi sağlıklı meyveleri tüketti.
Diyet esnasında gün geçtikçe iştahının daha da azaldığını fark eden Khamar Brown, Aralık ayında yaşadığı travmatik bir olay sonrası böyle bir karar aldığını açıkladı.