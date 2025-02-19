3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi: Sonuca kendisi de inanamadı

90 gün boyunca çiğ meyve ve sebze tüketen YouTuber Khamar Brown, 3 ayın sonunda 35 kilo verdiğini açıkladı. Bu süreçte abur cubur isteğiyle nasıl başa çıktığını ve bu yolculuktan neler öğrendiğini paylaşan Brown, ilk dört hafta boyunca sadece salatalık, domates ve avokado gibi çiğ sebzelerle beslendiğini söyledi. Meyveyi diyetine sonradan dahil eden Brown, ağırlıklı olarak muz, ananas, çilek, şeftali, elma ve üzüm gibi sağlıklı meyveleri tüketti.

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi: Sonuca kendisi de inanamadı - 1

Diyet esnasında gün geçtikçe iştahının daha da azaldığını fark eden Khamar Brown, Aralık ayında yaşadığı travmatik bir olay sonrası böyle bir karar aldığını açıkladı. 

N-LIFE HABERLERİ

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi: Sonuca kendisi de inanamadı - 2

Brown’a ilham veren isim ise fitness fenomeni Gee Bryant oldu. Bryant'ın 90 günlük "çiğ vegan" diyetinden esinlenen genç adam, ilk iki hafta ne yemesi gerektiğine dair bir plan oluşturdu. Sadece üç ayda 35 kilo vermiş veren Brown, bunu spor yapmadan başarabildiği için şaşkındı.

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi: Sonuca kendisi de inanamadı - 3

Brown, diyetine sadık kalmakta zorlandığında, yemek ya da mukbang videolarına göz atarak dikkatini dağıttı. Beslenme uzmanları da sadece birkaç dakika dikkatinizi dağıtacak bir aktiviteye yönelmenin, yeme isteğini azaltabileceğini ifade ediyor.

3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi: Sonuca kendisi de inanamadı - 4

Kilo verme yolculuğunun sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir süreç olduğuna da değinen Brown, kendisi gibi değişim enerjisine girmek isteyen abonelerine ''Güç sizde, bu güç içinizde!'' sözleriyle seslendi.

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