3 ay boyunca sadece çiğ meyve ve sebze yedi: Sonuca kendisi de inanamadı

Brown’a ilham veren isim ise fitness fenomeni Gee Bryant oldu. Bryant'ın 90 günlük "çiğ vegan" diyetinden esinlenen genç adam, ilk iki hafta ne yemesi gerektiğine dair bir plan oluşturdu. Sadece üç ayda 35 kilo vermiş veren Brown, bunu spor yapmadan başarabildiği için şaşkındı.