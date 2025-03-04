3 malzemeli altın içecek: Günde 2 bardak içmenin faydası

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu içeceğin birçok faydası olsa da sonuçlar her kişi için farklılık gösterebilir.



Altta yatan sağlık sorunlarınız varsa veya ilaç kullanıyorsanız, bunu günlük bir alışkanlık haline getirmeden önce bir doktora danışın.



Çok fazla zerdeçal bazen sindirim rahatsızlığına neden olabilir, bu nedenle az miktarda başlayın ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini görün