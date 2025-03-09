30 dakika yürümek mi yoksa 30 dakika yoga mı?
Yürümek kalp sağlığı ve kilo kaybı için çok idealdir, daha fazla kalori yakar ve kardiyovasküler zindeliği iyileştirir. Yoga, gücü, esnekliği artırmada ve stres seviyelerini azaltmada mükemmeldir. Ancak sadece 30 dakikanız varsa, hangisini seçmelisiniz? İşte bilmeniz gerekenler
Aktif ve sağlıklı kalmak söz konusu olduğunda, en popüler seçeneklerden ikisi yürüyüş ve yogadır. Her ikisi de basit, erişilebilir ve pahalı ekipman gerektirmez.
KARDİYOVASKÜLER VE KİLO KAYBI: YÜRÜYÜŞ
Amaç kalori yakmak ve kalp sağlığını iyileştirmekse, yürüyüş üstündür. Tempolu 30 dakikalık bir yürüyüş şunlara yardımcı olabilir:
Kalp atış hızını artırır ve kardiyovasküler zindeliği artırır.