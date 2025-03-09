30 dakika yürümek mi yoksa 30 dakika yoga mı?

Yürüyüş kalp sağlığı ve kalori yakma için en iyisidir, yoga ise esneklik ve stres giderme için daha üstündür.

İdeal yaklaşım nedir? Her ikisini de birleştirin! Yürüyüş ve yoganın bir karışımı size her iki dünyanın da en iyisini verebilir: daha iyi kalp sağlığı, güçlü kaslar ve rahatlamış bir zihin.