30 kilo veren Ata Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Her gün aksatmadan tüketiyormuş

Ameliyatsız bir şekilde zayıfladığını söyleyen Ata Demirer, düzgün beslenerek ve spor yaparak kilo verdiğini anlatmıştı. Bol bol yürüyüşlere de çıkan ünlü isim, öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrattan uzak durdu ve protein oranı yüksek besinler tüketti.