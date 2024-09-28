30 kilo veren Ata Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Her gün aksatmadan tüketiyormuş
Kilo verme sürecinde protein oranı yüksek besinler tüketilmesi, metabolizmanın hızlanmasına ve kas yapısını güçlendirmeye yardımcı olur. 30 kilo veren ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de, zayıflamak için protein ağırlıklı besinlerden yararlandı.
Ameliyatsız bir şekilde zayıfladığını söyleyen Ata Demirer, düzgün beslenerek ve spor yaparak kilo verdiğini anlatmıştı. Bol bol yürüyüşlere de çıkan ünlü isim, öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrattan uzak durdu ve protein oranı yüksek besinler tüketti.