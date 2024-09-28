30 kilo veren Ata Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Her gün aksatmadan tüketiyormuş

Kilo verme sürecinde protein oranı yüksek besinler tüketilmesi, metabolizmanın hızlanmasına ve kas yapısını güçlendirmeye yardımcı olur. 30 kilo veren ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer de, zayıflamak için protein ağırlıklı besinlerden yararlandı.

30 kilo veren Ata Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Her gün aksatmadan tüketiyormuş - 1

Ameliyatsız bir şekilde zayıfladığını söyleyen Ata Demirer, düzgün beslenerek ve spor yaparak kilo verdiğini anlatmıştı. Bol bol yürüyüşlere de çıkan ünlü isim, öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrattan uzak durdu ve protein oranı yüksek besinler tüketti.

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30 kilo veren Ata Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Her gün aksatmadan tüketiyormuş - 2

Et ve balıktan asla vazgeçmeyen Ata Demirer, yalnızca sabahları bir dilim ekmek yedi ve günlük 45 dakikalık yürüyüşler yaptı.

30 kilo veren Ata Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Her gün aksatmadan tüketiyormuş - 3

Protein diyeti, açlık hormonu olarak bilinen ghrelin hormonunu azaltarak kişinin açlık hissini azaltır ve tok tutmasını sağlar. Hayvansal kaynaktan alınan kalsiyum, magnezyum ve potasyum ile kemiklerde asit birikimini nötralize eder.

30 kilo veren Ata Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı! Her gün aksatmadan tüketiyormuş - 4

Ancak protein diyeti yaparken mutlaka bir uzmana danışılmasında fayda vardır. Bilinçsiz yapılan protein diyeti, böbrekleri zorlayabildiği gibi beyin aktivitelerine de zarar verebilir.

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