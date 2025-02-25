30 yaşına girdiğinizde yapmanız gereken 8 değişiklik: Sağlıklı yaşlanmak için 8 beslenme kuralı

1- LİF TÜKETİN

Lif, yiyecekleri daha verimli bir şekilde sindirmenize yardımcı olur, bu nedenle 30'lu yaşlarınızda metabolizmanız yavaşladığında ondan daha fazla besin alabilirsiniz. Yulaf ezmesi, kereviz, armut, mercimek ve yapraklı yeşillikler lif açısından zengin birkaç besindir.

Kalp damar hastalığı, felç, Tip 2 diyabet ve kolorektal kanser riskini en aza indirirken kronik hastalık tehlikesini azaltmak için lifle beslenin. Tabağınızı bitkilerle güçlendirin.

Gençliğinizde sebzeler her zaman yan yemek olduysa, şimdi onları ana yemek haline getirmenin zamanı geldi. Yemeğinizin çoğunu nişastalı olmayan sebzelerle doldurun ve yanına protein ve sağlıklı karbonhidratlar ekleyin.





