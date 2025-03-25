30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor

Kronik stres, yetersiz uyku, depresyon ve yüksek kolesterol gibi pek çok etken, beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yaşın da beyin aktiviteleri üzerinde negatif etkiler yarattığını ifade eden uzmanlar, 30 yaşından sonra beynin hacim kaybetmeye başladığını doğruluyor.

30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor - 1

Psychology Today'de yer alan habere göre, yaş ilerledikçe hafıza, bilgi işleme yeteneği ve mekansal farkındalık gibi beyin fonksiyonları azalabilir.

30'lu yaşlarımıza girdiğimizde, özellikle prefrontal korteks ve hipokampus gibi karar verme ve yönetici işlevlerden sorumlu bölgelerde belirgin bir küçülme gözlemlenir.

N-LIFE HABERLERİ

30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor - 2

Yaşla birlikte, beyin kimyasında değişiklikler de yaşanır. Serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin miktarı düşer.

Araştırmalar, yaşlı yetişkinlerin beyinlerinde daha az dopamin üretildiğini ve 60-70 yaşlarındaki bireylerin daha düşük serotonin seviyelerine sahip olduğunu ortaya koyuyor. 

30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor - 3

Ayrıca bazı bireylerde, nörodejeneratif hastalıklara yol açan proteinlerin birikimi de gözlemlenebilir. Alzheimer hastalığının başlıca nedenlerinden biri olan tau proteininin anormal seviyeleri, zihinsel karışıklıklara ve bilişsel işlev kaybına neden olabilir.

30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor - 4

Uzmanlar, beyin küçülmesini tetikleyen etkenler arasında genetik, yaşam tarzı, diyet ve zihinsel aktivite gibi faktörlerin yer alabileceğini ifade ediyor.

Genetik: Genetik faktörler, bazı bireyleri Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklara daha yatkın hale getirebilir.

Yaşam tarzı: Kalbiniz için iyi olan şey beyniniz için de faydalıdır. Düzenli egzersiz, beynimize kan akışını artırır ve yeni sinir hücrelerinin büyümesini teşvik eder.

Araştırmalara göre, düzenli egzersiz yapan bireyler, yüksek tau proteini seviyelerine sahip olsalar bile daha yavaş bilişsel gerileme gösterirler. Haftada en az iki buçuk saat egzersiz yapmak, bilişsel gerilemeyi yüzde 58 oranında yavaşlatabilir.  

30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor - 5

Diyet: Amerikan Kalp Derneği, beyin sağlığını korumanın yolunun Akdeniz diyetinden geçtiğini söylüyor. Bu diyette bitkisel gıdalar ve sağlıklı yağlar tüketilirken, işlenmiş gıdalar sınırlıdır.

Alkol: Aşırı alkol tüketimi kalp hastalıklarına, bazı kanser türlerine ve beyin küçülmesine yol açabilir. Kadınlar için günde üç, erkekler için ise dört veya daha fazla içki, aşırı alkol tüketimi olarak kabul edilir.

Zihinsel Aktivite: Rush Hafıza ve Yaşlanma Projesi’ne göre, düzenli zihinsel aktivitelerde bulunan yaşlı bireyler, bu tür etkinliklere katılmayanlara göre beş yıl daha geç bunama geliştiriyor.

30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor - 6

Sigara: Sigara içmek; kalp hastalıklarına ve kansere yol açabileceği gibi beyin hacminin geri dönülmez şekilde azalmasına da neden olabilir.

Uyku: Uyku sırasında beynin glifatik sistemi, beyin içerisinde biriken toksik maddeleri temizler. Bu aktivite, bunama riskini azaltmada oldukça etkilidir.

30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor - 7

Beynin 30 yaşından sonra küçülmesinin endişe verici bir durum olmadığını belirten bilim insanları, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları sayesinde bu durumun olumsuz etkilerinden korunabileceğini vurguluyor.

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