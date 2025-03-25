30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor
Kronik stres, yetersiz uyku, depresyon ve yüksek kolesterol gibi pek çok etken, beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Yaşın da beyin aktiviteleri üzerinde negatif etkiler yarattığını ifade eden uzmanlar, 30 yaşından sonra beynin hacim kaybetmeye başladığını doğruluyor.
Psychology Today'de yer alan habere göre, yaş ilerledikçe hafıza, bilgi işleme yeteneği ve mekansal farkındalık gibi beyin fonksiyonları azalabilir.
30'lu yaşlarımıza girdiğimizde, özellikle prefrontal korteks ve hipokampus gibi karar verme ve yönetici işlevlerden sorumlu bölgelerde belirgin bir küçülme gözlemlenir.