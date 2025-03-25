30 yaşından sonra beyin küçülür mü? 3 faktör tehlikeyi artırıyor

Uzmanlar, beyin küçülmesini tetikleyen etkenler arasında genetik, yaşam tarzı, diyet ve zihinsel aktivite gibi faktörlerin yer alabileceğini ifade ediyor.

Genetik: Genetik faktörler, bazı bireyleri Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklara daha yatkın hale getirebilir.

Yaşam tarzı: Kalbiniz için iyi olan şey beyniniz için de faydalıdır. Düzenli egzersiz, beynimize kan akışını artırır ve yeni sinir hücrelerinin büyümesini teşvik eder.

Araştırmalara göre, düzenli egzersiz yapan bireyler, yüksek tau proteini seviyelerine sahip olsalar bile daha yavaş bilişsel gerileme gösterirler. Haftada en az iki buçuk saat egzersiz yapmak, bilişsel gerilemeyi yüzde 58 oranında yavaşlatabilir.