30 yıllık araştırma sona erdi: İşte 70 yaşına kadar sağlıklı yaşamanın sırrı
Nature Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, beslenme şeklinin uzun yaşam üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Bilim insanları; sağlıklı yağlar, meyve, sebze ve tam tahıllı besinler tüketen bireylerin kronik hastalık riskinin, tüketmeyenlere oranla daha düşük olduğunu belirledi.
Ses getiren çalışmada, 30 yıl boyunca 105.000 katılımcının beslenme rutini incelendi. Araştırmanın sonucunda yalnızca 9.771 katılımcının sağlıklı bir şekilde yaşlandığı tespit edildi.