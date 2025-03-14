31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş

Kaliforniya'da yaşayan 31 yaşındaki Tanya Santiago, hayatındaki büyük değişikliklerin ardından yaklaşık 108 kg kilo vererek şaşırtıcı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Santiago, vücut ağırlığının yaklaşık dörtte üçünü kaybetmesini sağlayan iki önemli yaşam tarzı değişikliğini açıkladı.

31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş - 1

2020 yılı sonunda, "elime geçen her şeyi yeme" alışkanlığıyla yaklaşık 273 kg ağırlığa ulaşan Santiago, dönüm noktasını 2021’in sonunda yaşadığı travmatik düşükle buldu. Santiago, sağlığına yönelik köklü değişiklikler yapmaya karar verdi.

N-LIFE HABERLERİ

31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş - 2

DÜZENLİ EGZERSİZ VE SAĞLIKLI BESLENME

Yürüyüş ve yüzme gibi basit egzersizleri günlük rutinine eklemeye başlayan Santiago, hızla sonuçlar almaya başladı. Ayrıca eski alışkanlıklarından uzaklaşarak, en sevdiği Çin ve Meksika yemekleri yerine evde pişirdiği düşük karbonhidratlı yemekleri tercih etti.

Ancak, bu süreçte yemek konusunda hala cimrilik yapmadığını belirten Santiago, pastırma, galeta ununa bulanmış tavuk ve makarnanın hala beslenmesinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.


31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş - 3

Ocak 2023'e gelindiğinde yaklaşık 113 kg kaybeden Santiago, başlangıçta istediği sağlığı bulamamıştı. Doktorlar, fazla kilo kaybına rağmen önceki sağlıksız yaşam tarzının vücutta ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını, özellikle obeziteye bağlı ölümcül yağlı karaciğer hastalığına neden olduğunu belirtti. Bu hastalık, organın küçülmesine, yara izlerinin oluşmasına ve kalıcı hasara yol açabiliyor.


31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş - 4

Durumun aciliyetine dikkat çeken sağlık görevlileri, Santiago’ya fazla kilolarından kurtulması ve hastalığını tersine çevirmesi için gastrik bypass ameliyatı olmasını önerdi. Ameliyatla midenin küçültülmesi, Santiago'nun büyük porsiyonlar yerine daha sağlıklı porsiyonlarla beslenmesini sağladı.


31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş - 5

Başarılı bir dört saatlik operasyonun ardından, 2023 yılı sonunda yaklaşık 36 kg daha veren Santiago, sağlıklı bir vücuda kavuştu. Haftada altı gün düzenli egzersiz yapan Santiago, vücudundaki bu muazzam değişimi sevinçle karşıladı.


31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş - 6

Yeni yaşam tarzı, Santiago’nun sosyal yaşamını da köklü bir şekilde değiştirdi. "Kaliforniya'ya taşındığımdan beri ailem beni pek görmedi," diyen Santiago, eski halinden tanınmadığını ve ailesinin ona "Kapımdaki bu kadın kim?" diye şaşkınlıkla yaklaştığını belirtti. Bir alışveriş merkezinde yeğeniyle karşılaştığında, yeğeninin onu tanımadığını ve "Bu kadın kim?" diye sorduğunu ekledi.

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