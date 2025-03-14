31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş

Yeni yaşam tarzı, Santiago’nun sosyal yaşamını da köklü bir şekilde değiştirdi. "Kaliforniya'ya taşındığımdan beri ailem beni pek görmedi," diyen Santiago, eski halinden tanınmadığını ve ailesinin ona "Kapımdaki bu kadın kim?" diye şaşkınlıkla yaklaştığını belirtti. Bir alışveriş merkezinde yeğeniyle karşılaştığında, yeğeninin onu tanımadığını ve "Bu kadın kim?" diye sorduğunu ekledi.