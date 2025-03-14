31 yaşındaki kadını iğne ipliğe çeviren yöntem: 2 basit değişiklikle fazla kilolarından kurtulmuş
Kaliforniya'da yaşayan 31 yaşındaki Tanya Santiago, hayatındaki büyük değişikliklerin ardından yaklaşık 108 kg kilo vererek şaşırtıcı bir dönüşüm gerçekleştirdi. Santiago, vücut ağırlığının yaklaşık dörtte üçünü kaybetmesini sağlayan iki önemli yaşam tarzı değişikliğini açıkladı.
2020 yılı sonunda, "elime geçen her şeyi yeme" alışkanlığıyla yaklaşık 273 kg ağırlığa ulaşan Santiago, dönüm noktasını 2021’in sonunda yaşadığı travmatik düşükle buldu. Santiago, sağlığına yönelik köklü değişiklikler yapmaya karar verdi.