33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti

33 yaşında yakalandığı kolon kanseri nedeniyle zor günler geçiren Bryce Ramsey, önemsemediği semptomlar yüzünden kanserin vücuduna yayıldığını anlattı. Şimdilerde 39 yaşında olan ve kanseri atlatan Ramsey, herkesi düzenli taramalarını yaptırmaya çağırdı.

33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti - 1

Hastalığın ilk belirtisini 2011 yılında dışkısında gördüğü kanla fark eden Bryce Ramsey, bunu hemoroid olarak değerlendirdi. Ancak kanama 2019 yılında daha sık hale gelince kolonoskopi yaptırmaya karar verdi. Yapılan muayene, sigmoid kolonunda, yani kolonun rektuma bağlanan kısmında 5 santimetrelik bir polip olduğunu ortaya çıkardı.

Kanserin lenf düğümlerine yayıldığını tespit eden doktorlar, Ramsey'e 3. evre kolon kanseri teşhisi koydu.

N-LIFE HABERLERİ

33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti - 2

2020 yılında kemoterapiye başlayan Ramsey, COVID-19 salgını nedeniyle sancılı bir tedavi süreci geçirdi ancak yine de kanseri yenmeyi başardı. 5 yıldır kansersiz yaşamına devam eden Bryce Ramsey, tehlikeli hastalık hakkında farkındalık yaratmak için sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti - 3

Son yıllarda gençler arasında da yayılan kolon kanseri, erken teşhisle yüzde 91 oranında sağ kalım şansı sunuyor ancak yetişkinlerin üçte biri tarama yaptırmayı ihmal ediyor.

Uzmanlar, ortalama risk taşıyan yetişkinlerin 45 yaşında tarama yaptırmaya başlamasını öneriyor. Ancak aile öyküsü bulunanların daha erken ve daha sık muayene olmaları gerektiği vurgulanıyor.

33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti - 4

KOLON KANSERİ NEDİR?

Kolon kanseri, kalın bağırsak içinde gelişen kanser türüdür. Kolon, ince bağırsağın son kısmı ile rektum arasında yer alan uzun, tüp şeklinde bir organdır. Kolon kanseri genellikle polip adı verilen küçük, iyi huylu büyümelerle başlar. Zamanla bu polipler kansere dönüşebilir. Kolon kanseri, sindirim sistemi kanserleri arasında en yaygın olanıdır.

33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti - 5

KOLON KANSERİ BELİRTİLERİ

Kolon kanserinin belirtileri, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Dışkı alışkanlıklarında değişiklikler: Kabızlık, ishal ya da dışkı sıklığının artması.

Kanama: Dışkıda kan veya siyah dışkı görülmesi. Bu, kanserin bağırsakta kanamaya yol açtığını gösterebilir.

Karın ağrısı ve rahatsızlık: Karın bölgesinde ağrı, şişkinlik veya gaz birikmesi gibi belirtiler.

İştah kaybı: Ağız tadı değişiklikleri veya yetersiz beslenme.

Aşırı yorgunluk: Nedeni açıklanamayan bitkinlik ve halsizlik.

Kilo kaybı: Aşırı kilo kaybı, özellikle hiç bir diyet veya egzersiz yapılmadığı halde.

Dışkı şeklinin değişmesi: Dışkının daha ince bir şekilde çıkması, kolon kanseri belirtisi olabilir.

33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti - 6

KOLON KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kolon kanserinin tedavi edilmesinde kullanılan yöntemler, kanserin evresine, büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişir. Tedavi yöntemleri şunlardır:

Cerrahi müdahale (Ameliyat): Kolon kanseri genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Kanserli bölge çıkarılır ve sağlıklı bağırsaklar birleştirilir. Erken evrede tanı konmuşsa, bu tek başına yeterli olabilir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir. Cerrahiden sonra veya kanserin yayılma riski varsa kemoterapi uygulanabilir.

Radyoterapi: Kanserli hücrelerin öldürülmesi için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Genellikle rektum kanseri tedavisinde tercih edilir ancak kolon kanserinin bazı evrelerinde de kullanılabilir.

Hedefe yönelik tedavi (Targeted therapy): Kolon kanseri hücrelerinin büyümesini engellemek için kullanılan ilaçlardır. 

İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücreleriyle mücadele etmesine yardımcı olan tedavi yöntemidir. Her hastaya uygun olmayabilir ancak ileri evre kolon kanserinde etkili olabilir.

Laparoskopik cerrahi: Bu minimal invaziv yöntemle yapılan cerrahi, daha küçük kesilerle yapılır ve iyileşme süreci daha hızlıdır.


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