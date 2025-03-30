33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti
33 yaşında yakalandığı kolon kanseri nedeniyle zor günler geçiren Bryce Ramsey, önemsemediği semptomlar yüzünden kanserin vücuduna yayıldığını anlattı. Şimdilerde 39 yaşında olan ve kanseri atlatan Ramsey, herkesi düzenli taramalarını yaptırmaya çağırdı.
Hastalığın ilk belirtisini 2011 yılında dışkısında gördüğü kanla fark eden Bryce Ramsey, bunu hemoroid olarak değerlendirdi. Ancak kanama 2019 yılında daha sık hale gelince kolonoskopi yaptırmaya karar verdi. Yapılan muayene, sigmoid kolonunda, yani kolonun rektuma bağlanan kısmında 5 santimetrelik bir polip olduğunu ortaya çıkardı.
Kanserin lenf düğümlerine yayıldığını tespit eden doktorlar, Ramsey'e 3. evre kolon kanseri teşhisi koydu.