33 yaşında 3. evre kolon kanserine yakalandı: İşte başlangıçta önemsemediği tehlikeli belirti

KOLON KANSERİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kolon kanserinin tedavi edilmesinde kullanılan yöntemler, kanserin evresine, büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişir. Tedavi yöntemleri şunlardır:



Cerrahi müdahale (Ameliyat): Kolon kanseri genellikle cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Kanserli bölge çıkarılır ve sağlıklı bağırsaklar birleştirilir. Erken evrede tanı konmuşsa, bu tek başına yeterli olabilir.



Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaç tedavisidir. Cerrahiden sonra veya kanserin yayılma riski varsa kemoterapi uygulanabilir.



Radyoterapi: Kanserli hücrelerin öldürülmesi için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Genellikle rektum kanseri tedavisinde tercih edilir ancak kolon kanserinin bazı evrelerinde de kullanılabilir.



Hedefe yönelik tedavi (Targeted therapy): Kolon kanseri hücrelerinin büyümesini engellemek için kullanılan ilaçlardır.



İmmünoterapi: Bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücreleriyle mücadele etmesine yardımcı olan tedavi yöntemidir. Her hastaya uygun olmayabilir ancak ileri evre kolon kanserinde etkili olabilir.



Laparoskopik cerrahi: Bu minimal invaziv yöntemle yapılan cerrahi, daha küçük kesilerle yapılır ve iyileşme süreci daha hızlıdır.





