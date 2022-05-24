35 yaş üzeri anne adaylarına sağlıklı hamilelik tüyoları

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURUN

Sigara, alkol ya da bağımlılık yapan ilaçlar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak son derece önemli. Günlük düzenli yeşil çay tüketilmeli ve bol su içilmeli. Sigara, gebelikte su kesesinde erken yırtılma, gelişme geriliği, zeka geriliği, düşük doğum ağırlığı ile doğmak, gebelik zehirlenmesi denilen prekeklampsi (gebelik tansiyonu), gebelik diyabeti, bebekte astım gibi ciddi sorunlara neden olur.

Öte yandan alkol de fetal alkol sendromu denilen bir dizi patolojik tabloya neden olur. Diğer uyuşturucu maddeler de ciddi ağır anomaliler ve düşüklere neden olabilir.