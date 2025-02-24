40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var

Araştırma, ayrıca BDNF gibi beyin sağlığına dair biyobelirteçlerde de artışlar gözlendiğini ortaya koydu. Hipokampüs boyutundaki artışın, BDNF seviyelerindeki artışla ilişkili olduğu vurgulandı. BDNF, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde önemli bir rol oynayan küçük bir moleküldür.



Pittsburgh Üniversitesi'nden psikoloji profesörü ve çalışmanın baş yazarı Kirk Erickson, "Daha sonraki yaşamda hipokampüsün atrofisini neredeyse kaçınılmaz olarak düşünüyoruz. Ancak bir yıl boyunca orta düzeyde egzersiz yapmanın bile bu yapının boyutunu artırabileceğini gösterdik. Beyin o aşamada değiştirilebilir olmaya devam ediyor," şeklinde açıklamalarda bulundu.





