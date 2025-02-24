40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var

Haftada üç kez 40 dakika yürümek gibi orta düzeyde egzersizin yaşlı yetişkinlerde hafızayı ve bilişi önemli ölçüde iyileştirdiği vurgulandı. Peki, 40 dakika yürüyüşün etkileri neler?

40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var - 1

PNAS (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri) dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, haftada üç kez 40 dakika yürüyüş gibi orta düzeyde egzersizin, yaşlı yetişkinlerde hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde önemli iyileşmeler sağladığını ortaya koydu. Araştırmada, egzersiz yapan katılımcıların beyin sağlığında belirgin bir gelişim gözlendi. Özellikle, hipokampüs hacminde artış ve beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) gibi önemli beyin sağlığı belirteçlerinde iyileşmeler kaydedildi.

N-LIFE HABERLERİ

40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var - 2

Çalışma, Pittsburgh Üniversitesi, Illinois Üniversitesi, Rice Üniversitesi ve Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütüldü ve 2011 yılında başlandı. Katılımcılar, 120 hareketsiz yaşlı yetişkin olup, bunama belirtileri göstermeyen bireylerdi. Araştırmacılar, katılımcıları iki gruba ayırdı; bir grup haftada üç kez 40 dakika yürüyüş yaparken, diğer grup esneme ve tonlama egzersizleri gerçekleştirdi. Bir yıl süresince yapılan çalışmada, katılımcılara MRI taramaları ve mekansal hafıza testleri uygulandı.

40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var - 3

EGZERSİZ VE BEYİN SAĞLIĞI

Araştırma, aerobik egzersiz yapan katılımcıların, hipokampüs hacminde sol ve sağ bölgelerde sırasıyla %2,12 ve %1,97 oranında artış yaşadığını gösterdi. Oysa esneme egzersizleri yapan katılımcılarda, hipokampüs hacminde sırasıyla %1,40 ve %1,43 oranında bir küçülme gözlendi. Mekansal hafıza testlerinde ise aerobik egzersiz yapan katılımcıların, çalışmanın başındaki seviyelere kıyasla hafızalarında belirgin bir iyileşme olduğu belirlendi.

40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var - 4

Araştırma, ayrıca BDNF gibi beyin sağlığına dair biyobelirteçlerde de artışlar gözlendiğini ortaya koydu. Hipokampüs boyutundaki artışın, BDNF seviyelerindeki artışla ilişkili olduğu vurgulandı. BDNF, öğrenme ve hafıza gibi bilişsel işlevlerde önemli bir rol oynayan küçük bir moleküldür.

Pittsburgh Üniversitesi'nden psikoloji profesörü ve çalışmanın baş yazarı Kirk Erickson, "Daha sonraki yaşamda hipokampüsün atrofisini neredeyse kaçınılmaz olarak düşünüyoruz. Ancak bir yıl boyunca orta düzeyde egzersiz yapmanın bile bu yapının boyutunu artırabileceğini gösterdik. Beyin o aşamada değiştirilebilir olmaya devam ediyor," şeklinde açıklamalarda bulundu.


40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var - 5

Illinois Üniversitesi Beckman Enstitüsü müdürü ve kıdemli yazar Art Kramer ise, "Çalışmamızın sonuçları, hareketsiz yaşlı yetişkinler için bile mütevazı miktarda egzersizin hafıza ve beyin sağlığında önemli gelişmelere yol açabileceğini öne sürmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu iyileştirmeler, dünya genelinde artan yaşlı nüfusun sağlığı açısından önemli etkiler yaratabilir," dedi.

40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var - 6


Bu çalışma, yaşlı yetişkinlerde hafıza ve bilişsel fonksiyonları geliştirmek için egzersizin önemli bir araç olabileceğini gösteriyor. Haftada üç kez yapılan orta düzeyde yürüyüş, beynin sağlıklı kalmasına ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Bu bulgular, yaşlı bireyler için egzersizin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel sağlık açısından da önemli faydalar sunduğunu vurgulamaktadır.

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