40 dakika yürüyüşün bilinmeyen etkisi: Hafızayla bir bağlantısı var
Haftada üç kez 40 dakika yürümek gibi orta düzeyde egzersizin yaşlı yetişkinlerde hafızayı ve bilişi önemli ölçüde iyileştirdiği vurgulandı. Peki, 40 dakika yürüyüşün etkileri neler?
PNAS (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri) dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, haftada üç kez 40 dakika yürüyüş gibi orta düzeyde egzersizin, yaşlı yetişkinlerde hafıza ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde önemli iyileşmeler sağladığını ortaya koydu. Araştırmada, egzersiz yapan katılımcıların beyin sağlığında belirgin bir gelişim gözlendi. Özellikle, hipokampüs hacminde artış ve beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) gibi önemli beyin sağlığı belirteçlerinde iyileşmeler kaydedildi.