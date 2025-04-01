40'lı yaşlarınızda mısınız? Kemik kaybını önlemenin ve gücünüzü korumanın yolu

YETERLİ KALSİYUM VE D VİTAMİNİ ALIMI

Kalsiyum kemik yapımının anahtarıdır ve D vitamini vücudun onu emmesine yardımcı olur. Yaşlandıkça vücudunuzun her gün 1.000-1.200 miligram kalsiyuma ihtiyacı vardır. Kalsiyum süt, peynir, yoğurt, yapraklı yeşillikler, badem ve zenginleştirilmiş gıdalarda bulunur. D vitamini de kalsiyum emilimine yardımcı olduğu için çok önemlidir. Güneş ışığı en iyi doğal kaynaktır, ancak güneş ışığına maruz kalma sınırlıysa yağlı balık, yumurta sarısı ve zenginleştirilmiş tahıllar gibi yiyecekler alın. D vitamini takviyeleri de belirli durumlarda doktorlar tarafından seviyeleri kontrol altında tutmak için reçete edilebilir.





