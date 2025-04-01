40'lı yaşlarınızda mısınız? Kemik kaybını önlemenin ve gücünüzü korumanın yolu
İnsanlar yaşlandıkça kemikleri yoğunluğunu kaybeder ve özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemikler kırılmaya yatkın hale gelir. Bununla mücadele etmek için kalsiyum ve D vitamini açısından zengin bir diyet, ağırlık kaldırma egzersizleri, yeterli protein alımı, sigaradan kaçınma ve alkolü sınırlama, sağlıklı bir kiloyu koruma ve kemik yoğunluğu testleri de dahil olmak üzere düzenli kontroller kemik gücünü korumak için çok önemlidir.
Kemiklerimiz yaş ilerledikçe yoğunluğunu yavaş yavaş kaybeder, zayıflar ve kırılmaya daha yatkın hale gelir. Bu süreç 40'lı yaşlarda, özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen seviyeleri azaldıkça hızlanır. İyi haber şu ki, doğru yaşam tarzını benimserseniz kemik kaybını durdurabilir ve çok yaşlılığa kadar gücünüzü koruyabilirsiniz.