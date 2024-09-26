45 kilo veren ünlü oyuncu Halil Ergün zayıflama sırrını paylaştı! Her sabah kaşık kaşık tüketiyormuş
Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği ''Ali Rıza'' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Halil Ergün, şimdilerde ''Güzel Aşklar Diyarı'' dizisindeki görüntüsüyle adından söz ettiriyor. Yıllar içerisinde 45 kilo veren Halil Ergün, herhangi bir cerrahi müdahale olmadan nasıl zayıfladığını anlattı.
78 yaşındaki ünlü oyuncu Halil Ergün, son dönemlerde verdiği kilolarla sosyal medyanın gündeminde. Eski halinden eser kalmayan usta oyuncu, mide küçültme ameliyatı geçirmediğini ve sadece beslenmesine dikkat ederek 45 kilo verdiğini belirtti.