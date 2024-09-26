45 kilo veren ünlü oyuncu Halil Ergün zayıflama sırrını paylaştı! Her sabah kaşık kaşık tüketiyormuş

Mercimek, kuru fasulye ve nohut gibi baklagiller, dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türü içerirler. Dirençli nişasta, bağırsaklardaki iyi bakterilerin beslenmesine ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca kan şekerinin dengelenmesinde de önemli rol oynar.

Ancak yine de kilo vermek için beslenme rutini oluştururken, bir uzmana danışılmasında fayda vardır.