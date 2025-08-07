5 çeşit magnezyum takviyesi: Hangisini kullanmalı?
Magnezyum, birçok vücut fonksiyonunda hayati rol oynayan son derece önemli bir mineraldir. Sağlıklı kas, sinir, kemik ve kan şekeri seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca iltihabı azaltmada da önemli bir rol oynar. Besinlerle aldığımız magnezyum günlük ihtiyaçlarımızı karşılamayabilir, bu nedenle magnezyum takviyesi almak faydalı olabilir. Magnezyum takviyeleri söz konusu olduğunda ise, bunların çoğu belirli avantajlara ve doğru kullanım alışkanlıklarına sahiptir. İşte 5 çeşit magnezyum takviyesi ve faydaları...
MAGNEZYUM SİTRAT
Magnezyum sitrat, önde gelen magnezyum takviye ürünlerinden biridir. Magnezyum ve sitrik asit kombinasyonu içerdiğinden vücut bu takviyeyi kolayca emebilir. Vücut bu takviyeden faydalanır, çünkü sindirimi iyileştirmek ve kabızlığı tedavi etmek için doğal bir müshil görevi görür. Takviye, sindirim sorunları olan ve migreni olan kişilere fayda sağlar. Yeterli su ile doğru şekilde alındığında müshil etkisi uykuyu bozmaz, ancak gece geç saatlerde almaktan kaçınılmalıdır.