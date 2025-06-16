5 erken demans belirtisi: Görmezden geliniyor

5. RUH HALİ VE KİŞİLİK DEĞİŞİMLERİ

Alışılmadık sinirlilik, endişe, şüphecilik veya depresyon gibi ruh hali değişiklikleri de demansın erken belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtiler, yaşanan stresle karıştırılabilse de süreklilik gösterdiğinde dikkatle değerlendirilmelidir.



Her unutkanlık demans anlamına gelmese de, bu tür belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Bir yakınınız ya da siz bu tür değişiklikler fark ediyorsanız, vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurun” çağrısı yapıyor. Erken teşhis, hem hastalığın seyrini yavaşlatmak hem de yaşam kalitesini korumak açısından büyük önem taşıyor.