5 erken demans belirtisi: Görmezden geliniyor
Demans belirtileri genellikle yaşlılıkla karıştırılsa da, bazı erken sinyaller zamanında müdahale için hayati önem taşıyor. Uzmanlar; kelime bulma güçlüğü, eşyaları alışılmadık yerlere koyma, sosyal hayattan çekilme, finansal becerilerde bozulma ve ruh hali değişimlerinin normal yaşlanmanın ötesinde bir tabloya işaret edebileceği konusunda uyarıyor.
Dünya genelinde 55 milyondan fazla insanın demansla yaşadığı biliniyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının üç katına çıkması beklenirken, hastalığın erken evrelerinin tanınması hem birey hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.