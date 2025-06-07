5 gece alışkanlığı kilo verdiriyor: Yağ yakmaya yardımcı

3- İÇECEK TÜKETMEYİ BIRAKIN

Birçok kişi akşam yemeğinde veya gece geç saatlerde atıştırmalık olarak şekerli gazlı içecekler veya meyve suları içer. Bu içecekler sizi doyurmadan ekstra kalori ekler ve kilo vermenizi zorlaştırır.



Bunun yerine akşamları su için. Su sindirime yardımcı olur ve sizi susuz bırakmaz. Bazen susuzluk açlıkla karıştırılır, bu yüzden su içmek gereksiz atıştırmaların da önüne geçebilir. Yatmadan önce sıcak bir içecek içmek istiyorsanız şekersiz bitki çayı deneyin. Ancak, saat 17:00'den sonra su tüketimini azaltın, çünkü çok fazla su içmek uykunuzu bölecek sık sık tuvalete gitmenize neden olur.





