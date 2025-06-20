5 sessiz işaret böbrek hastalığı habercisi: Çoğu kişi farkına varamıyor
Böbrekler, bir kişinin genel sağlığında önemli bir rol oynarlar; atıkları temizlerler, sıvı ve elektrolit dengesini korurlar, kan basıncını izlerler ve hatta kırmızı kan hücresi üretimine yardımcı olurlar. Böbrek hastalıkları genelde sessiz ilerler ve fark etmek zordur. Ancak bazı işaretler ipucu olabilir.
İlk yıllarında sessiz olan Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), erken kırmızı bayrak tanınmasıyla ilerlemesinde durabilir. Aşağıda bir doktor tarafından görülmesi gereken beş sıklıkla gözden kaçan uyarı işareti bulunmaktadır: