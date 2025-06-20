5 sessiz işaret böbrek hastalığı habercisi: Çoğu kişi farkına varamıyor

SÜREKLİ YORGUNLUK VE HALSİZLİK

Böbrek yetmezliği kanda toksinlerin birikmesine neden olur ve enerji seviyelerini etkiler. Ayrıca böbrekler yeterli eritropoietin üretmediğinde (kırmızı kan hücresi oluşumunu uyarmaktan sorumlu bir hormon) kansızlığa neden olabilir. Bu, kronik yorgunluğa, konsantrasyon eksikliğine ve hafif aktivite sırasında nefes darlığına neden olur. Çoğu hasta bunu normal bitkinlik veya yaşlanma olarak görmezden gelir ve teşhis gecikir.



İDRAR YAPMA ALIŞKANLIKLARIN DEĞİŞİKLİK



İdrar sıklığında, renginde veya görünümündeki değişiklikler genellikle böbrek sorunlarının ilk belirtileridir ancak nadiren ciddi olarak düşünülür. Noktüri veya sık gece idrara çıkma, köpüren veya köpüklü idrar (protein kaybını gösterir), hematüri veya idrarda kan veya çok koyu idrar, olası böbrek hasarının belirtileridir. Bu değişiklikleri önemsiz görünseler bile ihmal etmek hastalığın sinsi bir şekilde gelişmesine izin verebilir.





