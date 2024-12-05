500 yıllık şifa: Osmanlı padişahlarının favori besiniydi! Karaciğeri temizleyip yaşlanma belirtilerini azaltıyor
Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel hastalıklara yakalanma riski de arttı. Soğuk algınlığının belirtilerinden korunmak isteyenler, bağışıklık güçlendirici etkisiyle ön plana çıkan işkembe çorbasını daha sık tüketmeye başladı. İşkembe çorbası, yalnızca solunum hastalıklarının olumsuz etkilerini azaltmaz, aynı zamanda kemikleri güçlendirip vücudu toksinlerden de arındırır.
Kökeni 1600'lü yıllara kadar dayandığı bilinen işkembe çorbasının, Osmanlı padişahları tarafından da sık sık tüketildiğine dair çeşitli rivayetler bulunur. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in, içerisinde işkembe olan yemekleri çok sevdiği öne sürülür.
İşkembenin en belirgin faydalarından biri, yüksek protein içeriğidir. Protein, vücudun kas yapısını güçlendirmesi, dokuları onarması ve yeni hücrelerin oluşumuna yardımcı olması açısından çok önemlidir. İşkembede bulunan proteinin çoğu, vücut tarafından kolayca kullanılabilir ve sindirilebilir. Bu nedenle, sporcular ve kas yapısını güçlendirmek isteyenler için iyi bir besin kaynağıdır. Ayrıca, yaşlandıkça kas kütlesinin korunmasına yardımcı olabilir.