500 yıllık şifa: Osmanlı padişahlarının favori besiniydi! Karaciğeri temizleyip yaşlanma belirtilerini azaltıyor

İşkembede bol miktarda B vitamini, çinko, demir, fosfor ve selenyum gibi bağışıklık sistemi için önemli mineraller bulunur. Bu vitaminler ve mineraller, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olur. Özellikle çinko, vücudun savunma mekanizmalarını destekleyerek soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha hızlı atlatılmasını sağlar. Ayrıca, demir içeriği sayesinde kan dolaşımını iyileştirir ve bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırır.

KEMİK ERİMESİ RİSKİNİ AZALTIR

Kolajen ve jelatin, kemik sağlığı için önemlidir. Bu maddeler, kemiklerin elastikiyetini ve gücünü artırır. İşkembede bolca bulunan bu bileşenler, özellikle yaşlı bireylerde kemik erimesi (osteoporoz) riskini azaltabilir. Ayrıca, kemiklerin düzgün gelişimini destekler ve kırıkların iyileşmesini hızlandırır. İşkembe, kemiklerdeki kalsiyum emilimini artıran önemli bir kaynaktır.