59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş

1987 yılında başladığı ekran kariyerine sayısız proje sığdıran İngiliz yıldız Elizabeth Hurley'in gençlik sırrı ortaya çıktı. Hurley, fit görüntüsünü fıstık ezmesine borçlu olduğunu söylüyor.

59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş - 1

59 yaşındaki İngiliz yıldız, işlenmiş ve paketli gıdaları ağzına bile sürmüyor. Diyetisyen Cheryl Mussatto; aşırı tuz veya yağ içeren sağlıksız ürünlerin hızlı kilo alımına yol açtığı, bu tür gıdaların uzun süre tok kalmayı destekleyen lifleri içermediği konusunda uyarıyor.

N-LIFE HABERLERİ

59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş - 2

İngiliz aktrisin asla tüketmediği şeylerden biri de rafine şeker. Uzmanlar; meşrubat, aromalı yoğurt, kurabiye ve kek gibi ürünlerin de çok fazla ilave şeker barındırdığını ve kilo alımının önünü açtığını söylüyor.

59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş - 3

Elizabet Hurley, canı gerçekten tatlı istediğinde kaşık kaşık fıstık ezmesi tüketiyor. Hurley, ''Bir kaşık alıyorum, sonra bir tane daha ve bir bakmışım kavanoz bitmiş'' diyor.

59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş - 4

Protein ve lif bakımından zengin olan fıstık ezmesi, tokluk hissini artırdığı gibi sindirim sağlığını da destekliyor. Ancak yine de tüketirken aşırıya kaçmamakta fayda var.

59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş - 5

Beslenmesinde yüzde 50 oranında lifli gıdalara yer veren Hurley, "Bence kendim için yaptığım en doğru şeylerin başında sebze ve meyve ağırlıklı beslenmem geliyor.  Kahvaltıda bir dilim tost yiyorsam, mutlaka bir tane de elma yiyorum'' diyor.

59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş - 6

Beslenme Uzmanı Rania Batayneh, sebzelerin temel vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu olduğunun altını çiziyor. Lif açısından epey zengin olan sebze ve meyveler, kilo kontrolünün yanı sıra kan şekeri seviyelerini düzeltmeye de yardımcı oluyor.

59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş - 7

Öte yandan vaktinin büyük çoğunluğunu tabiatta geçirmeyi tercih eden Hurley, ''Açık hava hem zihnime hem de bedenime iyi geliyor. Spor salonuna gitmeyi pek sevmiyorum ama doğada uzun yürüyüşler yapmaktan keyif alıyorum'' diyor.

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