59 yaşındaki güzel oyuncu Elizabeth Hurley'in gençlik formülü ortaya çıktı! Her gün kaşık kaşık yiyormuş
1987 yılında başladığı ekran kariyerine sayısız proje sığdıran İngiliz yıldız Elizabeth Hurley'in gençlik sırrı ortaya çıktı. Hurley, fit görüntüsünü fıstık ezmesine borçlu olduğunu söylüyor.
59 yaşındaki İngiliz yıldız, işlenmiş ve paketli gıdaları ağzına bile sürmüyor. Diyetisyen Cheryl Mussatto; aşırı tuz veya yağ içeren sağlıksız ürünlerin hızlı kilo alımına yol açtığı, bu tür gıdaların uzun süre tok kalmayı destekleyen lifleri içermediği konusunda uyarıyor.