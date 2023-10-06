6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?)

En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır:



Yuvarlanma, tek başına oturma veya sürünme gibi motor beceri gelişiminde gecikmeler



Kas tonusunda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi değişiklikler



Konuşma gelişiminde gecikmeler ve konuşma zorluğu



Kaslarda spastisite adı verilen sertlik ve abartılı refleksler



Ataksi olarak adlandıran kas koordinasyonu zayıflığı



Titreme ve istemsiz hareketler



Sık sık düşme



Yutma problemleri



Vücudun bir tarafını tercih etme, örneğin nesneleri hep aynı elle tutma



Nöbet, zihinsel yetersizlik ve körlük gibi nörolojik problemler



Serebral palsili çoğu çocuk hastalıkla doğar, fakat aylar veya yıllar sonrasına kadar bir hastalık belirtisi göstermeyebilir. Belirtiler genellikle çocuk 3 veya 4 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar.