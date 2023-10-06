6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?)

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor. Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu bilinmekte, Türkiye’de ise her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır. Peki, serebral palsi hastalığı nedir, belirtileri neler?

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?) - 1

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor.

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6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?) - 2

SEREBRAL PALSİ NEDİR?

Kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci), en sık rastlanan, buna karşın en az anlaşılan engellilik durumudur. Serebral palsi ya da diğer adıyla beyin felci kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir.

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?) - 3

Vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller. Solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Çoğu durumda, görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır.

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?) - 4

SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

Serebral palsi belirtileri hafif ila şiddetli arasında geniş bir yelpazede yer alır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. SP'li bazı insanlar yürümek ve oturmakta zorluk çekerken, diğerleri nesneleri kavrama ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Belirtiler zamanla daha şiddetli hale gelebilir veya hafifleyebilir. Ayrıca, beynin etkilenen kısmına bağlı olarak farklı belirtiler görülür

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?) - 5

En sık görülen belirtiler aşağıda sıralanmıştır:

Yuvarlanma, tek başına oturma veya sürünme gibi motor beceri gelişiminde gecikmeler

Kas tonusunda aşırı sertlik ya da gevşeklik gibi değişiklikler

Konuşma gelişiminde gecikmeler ve konuşma zorluğu

Kaslarda spastisite adı verilen sertlik ve abartılı refleksler

Ataksi olarak adlandıran kas koordinasyonu zayıflığı

Titreme ve istemsiz hareketler

Sık sık düşme

Yutma problemleri

Vücudun bir tarafını tercih etme, örneğin nesneleri hep aynı elle tutma

Nöbet, zihinsel yetersizlik ve körlük gibi nörolojik problemler

Serebral palsili çoğu çocuk hastalıkla doğar, fakat aylar veya yıllar sonrasına kadar bir hastalık belirtisi göstermeyebilir. Belirtiler genellikle çocuk 3 veya 4 yaşına gelmeden önce ortaya çıkar.

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