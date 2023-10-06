6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor (Serebral Palsi nedir?)
6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü çeşitli etkinliklerle hatırlatılıyor. Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu bilinmekte, Türkiye’de ise her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır. Peki, serebral palsi hastalığı nedir, belirtileri neler?
6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Gününde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor.