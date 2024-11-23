8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı!

Doktorlar, günler süren karın ağrısı ve vajinal kanama yaşayan 8 yaşındaki Sophie Fairall'in regl olduğunu söyledi ancak yapılan detaylı tetkikler sonucunda gerçek bambaşka çıktı.

8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı! - 1

2020 yılının Temmuz ayında o zamanlar 8 yaşında olan Sophie Fairall, bir sabah uyandığında annesine karnının ağrıdığı söyledi. Anne Charlotte Fairall, ilk etapta kızının hazımsızlık problemi yaşadığını düşündü ancak ağrının geçmemesiyle endişelenip doktora gitti. Doktor, Sophie'ye mide ilacı verip anne ve kızı eve gönderdi fakat küçük kızın karın ağrısı, haftalarca devam etti.

N-LIFE HABERLERİ

8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı! - 2

Charlotte Fairall, kızını tekrar hastaneye götürdü. Uzmanlar, Sophie'nin bitmek bilmeyen ağrılarının nedeninin enfeksiyon olabileceğini belirterek, geçmemesi halinde, küçük kızın hastaneye sevk edileceğini belirtti.

Ancak birkaç gün sonra, ailesiyle tatildeyken Sophie'nin kanaması başladı. Annesi Sophie'nin vajinal kanamasını iç çamaşırındaki kırmızı lekelerden anladı. Doktorlar, Sophie'nin 8 gündür devam eden kanamasını, regl olarak yorumlasalar da Charlotte Fairall, bu duruma ihtimal vermedi.

8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı! - 3

Sophie'ye yapılan detaylı tetkikler sonucunda, küçük kızın midesinde bir yumru bulundu. Yumrunun, 12 cm'lik bir tümör olduğu ortaya çıktı.

Hastalığın, olgunlaşmamış kas hücrelerinin mutasyona uğrayarak kansere dönüşmesiyle oluşan nadir bir rabdomiyosarkom türü olduğu teşhis edilse de, kesin nedeni belirlenemedi.

8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı! - 4

Uzun yıllar kemoterapi alan Sophie Fairall, sancılı tedavi süreçleri sonrası bir deri bir kemik kaldı. Yapılan ameliyatlar nedeniyle talihsiz kızın mesanesinin büyük bir kısmı alınmıştı. Üstelik bağırsak sağlığı da oldukça kötü durumdaydı. Sophie Fairall, detaylı tedavi sürecine rağmen daha fazla dayanamadı ve 2021 yılında 10. yaş gününden yalnızca 1 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

Uzmanlar, çocuk kanseri oranlarının son yıllarda arttığını ve önemsiz gibi görülen belirtilerin hafife alınmaması gerektiği konusunda ebeveynleri uyarıyor.

8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı! - 5

RABDOMYOSARKOM NEDİR?

Rabdomyosarkom, çocukluk çağında en sık görülen kötü huylu yumuşak doku tümörüdür. Erişkinlerde daha nadir görülen rabdomyosarkom, kendisini genellikle şişlik ve ağrı şikayetleriyle ele verir.

Çocukluk çağı rabdomiyosarkomu, kas dokusunda kötü huylu hücrelerin oluştuğu bir hastalıktır. Bazı genetik durumlar, rabdomiyosarkom riskini artmasına neden olabilir.

8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı! - 6

Rabdomyosarkomun teşhis edilmesi zordur. Bu kanserin görülme olasılığını artıran risk faktörleri arasında Li-Fraumeni sendromu, Nörofibromatoz tip 1, Beckwith-Wiedemann sendromu, Costello sendromu, Noonan sendromu ve DICER1 sendromu gibi kalıtsal bozukluklar yer alır.

8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı! - 7

Vakaların büyük çoğunluğu 18 yaşın altındaki kişilerde görüldüğü için genellikle bir çocukluk çağı hastalığı olarak kabul edilir. H&E boyamasındaki görünümü nedeniyle genellikle çocukluk çağının küçük mavi yuvarlak hücreli tümörlerinden biri olarak tanımlanır. Nispeten nadir görülmesine rağmen, kaydedilen tüm yumuşak doku sarkomlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturur.

ÇOCUK KANSERİ ORANLARI NEDEN ARTTI?

Çocuk kanserindeki artışın başlıca nedenleri arasında çeşitli kimyasallar, radyasyon, virüsler gibi çevresel faktörlere maruz kalmak ve bu maruziyetin genetik faktörlerle birleşmesi yer alıyor.

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