8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı!

Vakaların büyük çoğunluğu 18 yaşın altındaki kişilerde görüldüğü için genellikle bir çocukluk çağı hastalığı olarak kabul edilir. H&E boyamasındaki görünümü nedeniyle genellikle çocukluk çağının küçük mavi yuvarlak hücreli tümörlerinden biri olarak tanımlanır. Nispeten nadir görülmesine rağmen, kaydedilen tüm yumuşak doku sarkomlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturur.

ÇOCUK KANSERİ ORANLARI NEDEN ARTTI?

Çocuk kanserindeki artışın başlıca nedenleri arasında çeşitli kimyasallar, radyasyon, virüsler gibi çevresel faktörlere maruz kalmak ve bu maruziyetin genetik faktörlerle birleşmesi yer alıyor.