8 yaşındaki kız çocuğunun regl olduğu söylendi ama gerçek bambaşka çıktı!
Doktorlar, günler süren karın ağrısı ve vajinal kanama yaşayan 8 yaşındaki Sophie Fairall'in regl olduğunu söyledi ancak yapılan detaylı tetkikler sonucunda gerçek bambaşka çıktı.
2020 yılının Temmuz ayında o zamanlar 8 yaşında olan Sophie Fairall, bir sabah uyandığında annesine karnının ağrıdığı söyledi. Anne Charlotte Fairall, ilk etapta kızının hazımsızlık problemi yaşadığını düşündü ancak ağrının geçmemesiyle endişelenip doktora gitti. Doktor, Sophie'ye mide ilacı verip anne ve kızı eve gönderdi fakat küçük kızın karın ağrısı, haftalarca devam etti.