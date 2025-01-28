A vitamini yönünden zengin 3 besin: Cilt kanseri riskini yüzde 17 azaltıyor
Brown Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; havuç, brokoli ve tatlı patates gibi A vitamini yönünden zengin olan sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudun yeni deri hücreleri üretmesine yardımcı oluyor. Bilim insanları, A vitamini içeriği yüksek olan besinlerin, cilt kanseri riskini yüzde 17 oranında azaltabileceğini de ifade ediyor.
İnsan vücudu, her gün 30.000 ile 40.000 arasında deri hücresi döker. Bu da vücudun, kaybettiği hücrelerin yerine yeni hücreler üretmek için sürekli çalıştığı anlamına gelir. Hücrelerin yapımında ve korunmasında önemli bir rol oynayan A vitamini, cildi sağlıklı tutan fibroblast adı verilen hücreleri aktive eder. Uzmanlar; tatlı patates, brokoli ve havuç gibi besinlerin, zengin A vitamini kaynakları olduğunu belirtiyor.