A vitamini yönünden zengin 3 besin: Cilt kanseri riskini yüzde 17 azaltıyor

İnsan vücudu, her gün 30.000 ile 40.000 arasında deri hücresi döker. Bu da vücudun, kaybettiği hücrelerin yerine yeni hücreler üretmek için sürekli çalıştığı anlamına gelir. Hücrelerin yapımında ve korunmasında önemli bir rol oynayan A vitamini, cildi sağlıklı tutan fibroblast adı verilen hücreleri aktive eder. Uzmanlar; tatlı patates, brokoli ve havuç gibi besinlerin, zengin A vitamini kaynakları olduğunu belirtiyor.