A vitamini yönünden zengin 3 besin: Cilt kanseri riskini yüzde 17 azaltıyor

Brown Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; havuç, brokoli ve tatlı patates gibi A vitamini yönünden zengin olan sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudun yeni deri hücreleri üretmesine yardımcı oluyor. Bilim insanları, A vitamini içeriği yüksek olan besinlerin, cilt kanseri riskini yüzde 17 oranında azaltabileceğini de ifade ediyor.

A vitamini yönünden zengin 3 besin: Cilt kanseri riskini yüzde 17 azaltıyor - 1

İnsan vücudu, her gün 30.000 ile 40.000 arasında deri hücresi döker. Bu da vücudun, kaybettiği hücrelerin yerine yeni hücreler üretmek için sürekli çalıştığı anlamına gelir. Hücrelerin yapımında ve korunmasında önemli bir rol oynayan A vitamini, cildi sağlıklı tutan fibroblast adı verilen hücreleri aktive eder. Uzmanlar; tatlı patates, brokoli ve havuç gibi besinlerin, zengin A vitamini kaynakları olduğunu belirtiyor.

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A vitamini yönünden zengin 3 besin: Cilt kanseri riskini yüzde 17 azaltıyor - 2

A vitamininin öncüsü olan beta karoten, serbest radikalleri temizleyen güçlü bir antioksidandır ve kanser hücrelerinin gelişimini engelleyebilir.

Bazı çalışmalar, A vitamininin özellikle açık tenli insanlarda, cilt kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koysa da, bilim insanları bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

A vitamini yönünden zengin 3 besin: Cilt kanseri riskini yüzde 17 azaltıyor - 3

Brown Üniversitesi tarafından yürütülen 26 yıllık araştırmada, katılımcıların yaklaşık 4.000'inde cilt kanseri türlerinden biri olan skuamöz hücreli karsinom gelişti. Ancak, A vitamini tüketimi arttıkça, cilt kanseri riskinin de azaldığı gözlemlendi.

A vitamini takviyelerinin bu etkiyi sağlamadığını vurgulayan uzmanlar, en doğru A vitamini alımının besinler yoluyla olduğunu ifade etti.

A vitamini yönünden zengin 3 besin: Cilt kanseri riskini yüzde 17 azaltıyor - 4

AŞIRI TÜKETİMİ KEMİKLERE ZARAR VERİYOR

JAMA Dermatology dergisinde yayımlanan araştırmada, aşırı A vitamini alımının, özellikle yaşlı bireylerde osteoporoz ve kalça kırığı riskini artırabileceğinin altı çizildi.

Araştırmacılar; havuç, tatlı patates, kırmızı tatlı biber, ıspanak, börülce ve dana eti gibi besinleri bolca tüketmenin, ciltteki kanserojen mutasyonlarla mücadeleye yardımcı olabileceğini söyledi.

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