ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor
Sağlıklı, güçlü ve hastalıklara karşı dirençli bir vücuda sahip olmak için doğadaki meyvelerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Ancak bazı meyvelerin sandığınız gibi sağlıklı olmadığını ortaya çıktı. Yapılan bazı araştırmalar ortaya çıkardı ki bu meyveleri çok sık tüketmek mide, diyabet gibi hastalıkları tetikleyebiliyor.
Meyve deyince aklımıza taze, renkli ve besin değeri yüksek gıdaların görüntüleri geliyor. Meyveler genellikle doğanın vitaminler, lifler ve antioksidanlarla dolu doğal şekeri olarak tanımlanıyor.