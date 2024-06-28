ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor

Sağlıklı, güçlü ve hastalıklara karşı dirençli bir vücuda sahip olmak için doğadaki meyvelerin gücünden faydalanmak gerekiyor. Ancak bazı meyvelerin sandığınız gibi sağlıklı olmadığını ortaya çıktı. Yapılan bazı araştırmalar ortaya çıkardı ki bu meyveleri çok sık tüketmek mide, diyabet gibi hastalıkları tetikleyebiliyor.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 1

Meyve deyince aklımıza taze, renkli ve besin değeri yüksek gıdaların görüntüleri geliyor. Meyveler genellikle doğanın vitaminler, lifler ve antioksidanlarla dolu doğal şekeri olarak tanımlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 2

Meyvelerin vücuda sayısız faydası bulunuyor. Ancak bunu her meyve için söylemek mümkün değil Bazıları, özellikle aşırı veya belirli şekillerde tüketildiğinde, sağlığınıza şaşırtıcı derecede zararlı olabilir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 3

İşte popüler olmalarına rağmen düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayan 5 meyve...

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 4

PORTAKAL

Portakallar genellikle yüksek C vitamini içeriğiyle bilinir ve bu da bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için mükemmeldir.Ancak bu narenciye lezzetleri iki ucu keskin bir kılıç olabilir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 5

Portakallar oldukça asidiktir ve mide asidinin yemek borusuna geri akarak mide yanmasına ve rahatsızlığa neden olduğu bir durum olan asit reflüye yol açabilir. Gastroenteroloji ve Hepatoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre portakal gibi turunçgiller asit reflü için önemli tetikleyicilerdir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 6

Asit reflü veya GERD'ye (Gastroözofageal Reflü Hastalığı) yatkın kişiler için portakal tüketmek semptomları artırabilir. Asitlik özofagus astarını tahriş edebilir ve iltihabı kötüleştirebilir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 7

Ara sıra bir portakal çoğu kişi için iyi olsa da, hassas mideleri olanlar bunları ölçülü olarak tüketmeli veya muz veya kavun gibi daha az asitli meyveleri tercih etmelidir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 8

Meyveler, rafine şekerlere daha sağlıklı bir alternatif sağlayan, başta fruktoz olmak üzere doğal şekerler içerir. Bu doğal şekerlere, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olan ve sağlık açısından çok sayıda fayda sunan lif, vitaminler ve antioksidanlar eşlik eder. Bütün meyveleri ölçülü bir şekilde tüketmek, genel sağlığı desteklerken tatlı isteğini de giderebilir, bu da onları dengeli bir beslenmenin besleyici bir parçası haline getirir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 9

LİÇİ

Liçi tatlı, çiçeksi tadı ve sulu dokusuyla bilinen egzotik meyvelerdir. Lezzetli olmalarına, vitamin ve antioksidanlarla dolu olmalarına rağmen gizli bir tehlikeyi de beraberinde getiriyorlar. Liçi meyvesi, hipoglisin A adı verilen ve önemli bir düşüşe neden olabilen doğal bir toksin içerir. Özellikle aç karnına tüketildiğinde kan şekeri seviyelerini yükseltebilir

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 10

Journal of Investigative Medicine'de yapılan bir araştırma, yemek yemeden büyük miktarlarda liçi tüketen çocukların akut hipoglisemiye maruz kaldıklarını, bunun da aşırı vakalarda nöbetlere ve hatta ölüme yol açtığını vurguladı.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 11

Bu, liçileri özellikle kan şekeri seviyeleri dalgalanan veya hipoglisemiye yatkın kişiler için riskli bir seçim haline getirir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 12

Riskleri azaltmak için liçilerin tadını ölçülü olarak ve her zaman dengeli bir öğünün parçası olarak çıkarın.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 13

CENNET HURMASI

Cennet Hurması, yüksek şeker içeriği sayesinde genellikle doğal bir tatlandırıcı ve hızlı bir enerji artışı olarak övülür. Potasyum ve magnezyum gibi temel mineralleri sağlasalar da şeker seviyeleri endişe verici derecede yüksektir. Tek bir hurma 16 grama kadar şeker içerebilir, bu da onları mevcut en yüksek şekerli meyvelerden biri yapar.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 14

Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, hurma gibi doğal şeker oranı yüksek gıdaların tüketilmesi, kan şekeri seviyelerinde ani yükselişlere yol açabilir; bu da özellikle diyabetli veya diyabet geliştirme riski taşıyan kişiler için endişe vericidir. Özellikle şeker alımınıza dikkat ediyorsanız, hurmaların dikkatli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 15

HİNDİSTAN CEVİZİ

Hindistan cevizi, kurutulmuş haliyle birçok tatlı ve atıştırmalıkta popüler bir malzemedir. Taze hindistan cevizinin sağlığa faydaları olsa da kurutulmuş hindistan cevizi kalori bombası olabilir. Küçük bir porsiyon kurutulmuş hindistan cevizi önemli miktarda kalori ve doymuş yağ içerebilir; bu da büyük miktarlarda tüketildiğinde kilo alımına ve kardiyovasküler sorunlara katkıda bulunabilir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 16

American Journal of Clinical Nutrition'da yapılan bir araştırma, kurutulmuş hindistan cevizinde bulunanlar gibi doymuş yağların yüksek alımının, kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu buldu.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 17

Aşırı kalori ve yağ alımını önlemek için kurutulmuş hindistan cevizini ölçülü bir şekilde tüketmek ve porsiyon boyutlarına dikkat etmek önemlidir. Daha sağlıklı bir seçenek için taze hindistan cevizi veya diğer az yağlı alternatifleri düşünün.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 18

ŞEKER İLAVELİ MEYVELER

Meyveler doğal olarak tatlı olsa da bazı işlenmiş meyve ürünleri, sağlıklı bir atıştırmalığı şeker tehlikesine dönüştürebilecek ilave şekerler içerir. Şuruplu konserve meyveler, meyve suları ve şeker ilaveli kurutulmuş meyveler gibi ürünler şeker alımınızı önemli ölçüde artırabilir.

ABD'de yapılan araştırma ortaya çıkardı! Sağlıklı diye bayıla bayıla yiyoruz ama ölüme bile götürüyor - 19

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), obezite ve diyabet riskini azaltmak için ilave şekerin günlük kalori alımınızın %10'undan daha azıyla sınırlandırılmasını önermektedir.

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