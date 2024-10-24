ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor
ABD'li araştırmacılar, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, biyolojik yaşınızı ortaya çıkardığını açıkladı. Uzmanlar, bu basit yöntemle MR VE DNA analizlerine gerek kalmadığını belirtti.
Floridalı bilim insanları, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, vücudun kemik, kas ve sinir gücü hakkında bilgiler verdiğini söyledi.
Ses getiren çalışmaya göre, 50 yaşındaki bir kişi yaklaşık dokuz saniye dengede kalabiliyorken, 80 yaşındaki biri yalnızca üç saniye dengede kalabiliyor.