ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor

Floridalı bilim insanları, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, vücudun kemik, kas ve sinir gücü hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Ses getiren çalışmaya göre, 50 yaşındaki bir kişi yaklaşık dokuz saniye dengede kalabiliyorken, 80 yaşındaki biri yalnızca üç saniye dengede kalabiliyor.