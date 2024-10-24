ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor

ABD'li araştırmacılar, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, biyolojik yaşınızı ortaya çıkardığını açıkladı. Uzmanlar, bu basit yöntemle MR VE DNA analizlerine gerek kalmadığını belirtti.

ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor - 1

Floridalı bilim insanları, tek ayak üzerinde dengede kalabildiğiniz sürenin, vücudun kemik, kas ve sinir gücü hakkında bilgiler verdiğini söyledi.

Ses getiren çalışmaya göre, 50 yaşındaki bir kişi yaklaşık dokuz saniye dengede kalabiliyorken, 80 yaşındaki biri yalnızca üç saniye dengede kalabiliyor.

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ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor - 2

Uzmanlar, eğer gözleriniz kapalıyken 10 saniye boyunca dik bir şekilde ayakta durabiliyorsanız, yaşınız kaç olursa olsun sağlıklı olduğunuzu söyledi.

ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor - 3

50 ila 80 yaşları arasındaki 40 katılımcıyı gözlemleyen araştırmacılar, biyolojik yaşı öğrenmek için DNA analizleri ya da MR gibi maliyetli yöntemlere gerek kalmadığını söyledi.

ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor - 4

Public Library of Science dergisinde yayınlanan bulgulara göre, yaş ilerledikçe, bir kişinin tek bacağı üzerinde durabildiği süre 2,2 saniye azalıyor. Yani 50 yaşında biri 15 saniye dengede kalabiliyorsa, 60 yaşında biri 12,8 saniye dengede kalabiliyor.

ABD'li araştırmacılar açıkladı! Tek ayak üzerinde durmak biyolojik yaşınızı ortaya çıkarıyor - 5

Uzmanlar, bu testin kemik dayanıklılığını ve yaşlanmayı gözlemlemek açısından oldukça etkili bir yöntem olduğunun altını çizdi.

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