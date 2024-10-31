ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi geçirme ihtimaliniz oldukça yüksek
ABD'li bilim insanları, bacak ağrısının kalp krizi ve felç riski hakkında büyük ipuçları verebildiğini açıkladı. Uzmanlar, bu tür basit belirtiler görülen hastaların yüzde 20'sinin ilerleyen yıllarda kalp krizi ve felç geçirdiğini söyleyerek uyardı.
ABD'li Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin yaptığı son araştırmaya göre; hareket sırasında hafif bacak ağrısı, soğuk ve uyuşmuş ayak parmakları, bacaklarda nabız kaybı gibi belirtiler, kalp krizinin gizli belirtileri olabilir.