ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz

ABD'li bilim insanları, bacak ağrısının kalp krizi ve felç riski hakkında büyük ipuçları verebildiğini açıkladı. Uzmanlar, bu tür basit belirtiler görülen hastaların yüzde 20'sinin ilerleyen yıllarda kalp krizi ve felç geçirdiğini söyleyerek uyardı.

ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz - 1

ABD'li Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nin yaptığı son araştırmaya göre; hareket sırasında hafif bacak ağrısı, soğuk ve uyuşmuş ayak parmakları, bacaklarda nabız kaybı gibi belirtiler, kalp krizinin gizli belirtileri olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz - 2

Kolesterol, vücudumuzun işlevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan mumsu ve yağlı bir maddedir. Ancak, vücutta yüksek seviyelerde bulunduğunda, yapışkan moleküller kan damarlarında birikerek kan akışını kısıtlar.

ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz - 3

Yüksek kolesterolü olan kişilerin bacak veya kollarındaki ince damarlar tıkanabilir. Bu durum, periferik arter hastalığı (PAD) adı verilen bir rahatsızlığın gelişmesine zemin hazırlar.

PAD tanısı konulan hastaların yüzde 20'sinin 5 yıl içinde kalp krizi veya felç geçirdiği gözlemlendi.

ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz - 4

Yüksek kolesterol genellikle genetik, kötü beslenme ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkar. Kırmızı et, süt ürünleri ve kızarmış yiyecekler de kötü kolesterolü tetikleyebilir.

ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz - 5

Uzmanlar, bacak ağrısının yanı sıra kas güçsüzlüğü, saç dökülmesi, soğuk cilt, bacaklarda iyileşmeyen yaralar ve uyuşmuş ayak parmakları gibi belirtilerin de dikkat edilmesi gereken kalp krizi ve felç belirtileri olduğu konusunda uyardı.

ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz - 6

KALP KRİZİ NEDENLERİ

Kalp krizi nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Koroner arter spazmı
  • Yüksek tansiyon
  • Kolesterol yüksekliği
  • Diyabet
  • Nadir görülen tıbbi durumlar
  • Travmalar
  • Obezite
  • Elektrolit dengesizliği
  • Kan damarlarında yırtık
  • Sigara ve uyuşturucu kullanımı
  • Hipoksi (kandaki oksijen eksikliği)
  • 45 yaş ve üzeri olmak
  • Genetik faktör
  • Fiziksel aktivite yetersizliği
  • Stres
  • Sağlıksız beslenme
ABD'li araştırmacılardan korkutan uyarı! Bacağınızda bu belirti varsa dikkat: Kalp krizi riski taşıyor olabilirsiniz - 7

KALP KRİZİ RİSKİ KİMLERDE YÜKSEKTİR?

  • Sigara ve nargile başta olmak üzere tütün ürünleri kullananlar
  • Kötü kolesterolü yüksek olan kişiler
  • İyi kolesterolü düşük olan kişiler
  • Diyabet hastalığı olanlar
  • Metabolik sendrom yaşayanlar
  • Obezite hastalığıyla mücadele edenler
  • Hareketsiz yaşam ve fiziksel aktivitesi az olanlar
  • Erkeklerin 45, kadınların 55 yaşının üstünde olması
  • Uyuşturucu kullananlar
  • Hipertansiyon sorunu olanlar
  • Sağlıksız beslenenler
  • Preeklampsi öyküsü olanlar
  • Ailesinde kalp hastalığı yaşayan kişilerde kalp krizi görülme ihtimali daha yüksektir.
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