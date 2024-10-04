ABD'li bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı!

ABD'li bilim insanları, vejetaryen beslenme şeklinin yaşam süresini uzatabileceğini duyurdu.

ABD'li bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Loma Linda Üniversitesi, vejetaryen beslenme şeklinin kişiyi hastalıklardan koruduğunu ortaya koyan bir araştırma yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'li bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! - 2

Ses getiren araştırmaya göre vejetaryen beslenme şeklini benimseyen orta yaşlı bireylerin çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığı, et ağırlıklı beslenen diğer orta yaşlı bireylere göre daha düşük.

ABD'li bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! - 3

Ancak 65 yaş ve üzeri kişiler için bu durumun tam tersi şekilde işlediği gözlemlendi. Yaşlı bireylerde vejetaryen beslenmenin felç, bunama ve Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini artırdığı görüldü. Vejetaryen diyete balık eklendiğinde ise bu riskler önemli ölçüde azaldı.

ABD'li bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! - 4

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çalışmada, Kanada ve ABD'den 30-85 yaş aralığındaki 88 bin kişinin beslenme verileri incelendi. Katılımcılar, beslenme düzenlerine göre vejetaryen olmayanlar, yarı vejetaryenler, pesko-vejetaryenler (balık yiyenler), lakto-ovo-vejetaryenler (süt ürünleri ve yumurta yiyenler) ve veganlar olarak 5 gruba ayrıldı.

Genel olarak vejetaryen beslenenlerin, et yiyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 12 daha az hastalık riski taşıdığı görüldü. Balık tüketen pesko-vejetaryenlerde ise ölüm riskinin yüzde 18 daha az olduğu görüldü. Bilim insanları, bu beslenme şeklinin yaşam süresini 100 yıla kadar uzatabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, vejetaryen beslenmeye süt ürünleri ve yumurta ekleyen kişileri de incelediler ve bu beslenme şeklinin, ölüm riskini yüzde 15 azalttığı sonucuna vardılar. 

ABD'li bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! - 5

Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Gary Fraser, 80'li yaşlardaki vejetaryenlerde nörolojik rahatsızlık riskinin arttığını açıkladı. Fraser, bu duruma balık içermeyen vejetaryen bir diyetin, beyne yardımcı olabilecek yağ asitlerinden yoksun olmasının neden olabileceğini belirtti.

İngiliz Diyetisyenler Derneği'ne göre Omega-3; yumurta ve cevizde de bulunuyor ancak yağlı balıklara kıyasla çok daha düşük seviyede.

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