ABD'li bilim insanları 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı!

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan çalışmada, Kanada ve ABD'den 30-85 yaş aralığındaki 88 bin kişinin beslenme verileri incelendi. Katılımcılar, beslenme düzenlerine göre vejetaryen olmayanlar, yarı vejetaryenler, pesko-vejetaryenler (balık yiyenler), lakto-ovo-vejetaryenler (süt ürünleri ve yumurta yiyenler) ve veganlar olarak 5 gruba ayrıldı.

Genel olarak vejetaryen beslenenlerin, et yiyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 12 daha az hastalık riski taşıdığı görüldü. Balık tüketen pesko-vejetaryenlerde ise ölüm riskinin yüzde 18 daha az olduğu görüldü. Bilim insanları, bu beslenme şeklinin yaşam süresini 100 yıla kadar uzatabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, vejetaryen beslenmeye süt ürünleri ve yumurta ekleyen kişileri de incelediler ve bu beslenme şeklinin, ölüm riskini yüzde 15 azalttığı sonucuna vardılar.