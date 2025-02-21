ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir?

Yürüyüşe dair yapılan çeşitli yorumlar, Dr. Hyman'ın paylaşımlarına olumlu tepkiler almasına neden oldu. Bir takipçisi, "Her adım daha sağlıklı ve daha uzun bir ömre katkıda bulunur. Bağcıkları bağlayıp yürüyüşe çıkma zamanı!" diyerek yürüyüşe olan ilgisini dile getirdi. Diğer bir yorumda ise bir ilişki terapisti, yürüyüşün sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda zihinsel sağlığa da fayda sağladığını belirterek, “10 dakikalık yürüyüş yapmak yalnızca fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sinir sistemimizi sakinleştirir,” ifadelerini kullandı.





