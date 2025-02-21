ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir?

Fiziksel aktivite, bir kişinin uzun ömürlülüğü de dahil olmak üzere genel sağlık üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Birkaç çalışma, vücudun önemli parametrelerini kontrol etmede sadece birkaç dakika kadar günlük hareket etmenin önemine dikkat çekti.

ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir? - 1

ABD'li Dr. Mark Hyman, son yaptığı açıklamalarda yürüyüşün sağlık ve uzun ömür üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı. Dr. Hyman’a göre, düzenli yürüyüş, yalnızca fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin yaşam süresini de uzatabilir. Son yapılan çalışmalara göre, özellikle 60 yaş üstü yetişkinlerin, günde 6.000 ila 8.000 adım atarak önemli sağlık yararları sağladığı bildirilmektedir. Daha genç yetişkinler için ise bu sayı 8.000 ila 10.000 adım arasında değişmektedir.


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ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir? - 2

Dr. Hyman, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, son iki önemli araştırmanın bulgularını takipçileriyle paylaştı. “Yürüyüş, sadece zindelikle ilgili değil, aynı zamanda uzun ömürle de doğrudan bağlantılıdır” diyen Hyman, The Lancet’te yayımlanan bir çalışmanın 47.000 kişiyi yedi yıl boyunca incelediğini ve yürüyüşün ölüm riskini ciddi şekilde azaltabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.


ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir? - 3

Yürüyüşün sadece fiziksel sağlık üzerinde değil, aynı zamanda mental sağlık üzerinde de etkisi olduğunu vurgulayan Hyman, “Düzenli yürüyüş, kardiyovasküler sağlığı geliştirir, kan şekerini dengeler, kilo yönetimine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir,” dedi. Yürüyüşün zindelikle ilgili olduğuna dair yaygın bir yanlış anlamanın da altını çizdi.


ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir? - 4

Yürüyüşe dair yapılan çeşitli yorumlar, Dr. Hyman'ın paylaşımlarına olumlu tepkiler almasına neden oldu. Bir takipçisi, "Her adım daha sağlıklı ve daha uzun bir ömre katkıda bulunur. Bağcıkları bağlayıp yürüyüşe çıkma zamanı!" diyerek yürüyüşe olan ilgisini dile getirdi. Diğer bir yorumda ise bir ilişki terapisti, yürüyüşün sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda zihinsel sağlığa da fayda sağladığını belirterek, “10 dakikalık yürüyüş yapmak yalnızca fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sinir sistemimizi sakinleştirir,” ifadelerini kullandı.


ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir? - 5

YÜRÜYÜŞÜN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

Yürüyüş, herhangi bir özel ekipman gerektirmeyen ve herkesin erişebileceği basit ama etkili bir egzersiz biçimidir. Düzenli yürüyüş, kardiyovasküler sağlığı iyileştirir, kilo yönetimine yardımcı olur, diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde rol oynar, stres ve kaygıyı azaltır. Ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel yaşam kalitesini artırır.

Fiziksel sağlık açısından, yürüyüş kalp hastalıkları, yüksek tansiyon ve felç riskini azaltırken, kasları güçlendirir ve kemik yoğunluğunu korur. Yürüyüş, sadece fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığı da destekler. Özellikle doğada yapılan yürüyüşler, endorfin salgılarak ruh halini iyileştirir, konsantrasyonu artırır ve zihinsel berraklık sağlar.


ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir? - 6

HIZLI YÜRÜYÜŞÜN EKSTRA FAYDALARI

Normal tempolu yürüyüşe kıyasla, hızlı yürüyüş, sağlık açısından daha fazla fayda sunar. Saatte 4-5,5 mil hızla yapılan yürüyüş, kardiyovasküler zindeliği artırır, daha fazla kalori yakılmasını sağlar ve kasları güçlendirir. Aynı zamanda, bu tempolu yürüyüş, kilo kaybı ve zihinsel sağlık üzerinde de olumlu etkiler yaratır.

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