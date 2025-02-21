ABD'li doktor açıkladı: Sadece 10 dakika yürümenin etkisi nedir?
Fiziksel aktivite, bir kişinin uzun ömürlülüğü de dahil olmak üzere genel sağlık üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Birkaç çalışma, vücudun önemli parametrelerini kontrol etmede sadece birkaç dakika kadar günlük hareket etmenin önemine dikkat çekti.
ABD'li Dr. Mark Hyman, son yaptığı açıklamalarda yürüyüşün sağlık ve uzun ömür üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı. Dr. Hyman’a göre, düzenli yürüyüş, yalnızca fiziksel sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda kişinin yaşam süresini de uzatabilir. Son yapılan çalışmalara göre, özellikle 60 yaş üstü yetişkinlerin, günde 6.000 ila 8.000 adım atarak önemli sağlık yararları sağladığı bildirilmektedir. Daha genç yetişkinler için ise bu sayı 8.000 ila 10.000 adım arasında değişmektedir.