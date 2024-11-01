ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş

Yatak çarşafları ve yastık kılıflarının en az iki haftada bir, tercihen haftada bir yıkanması gerekir. Yatağı süpürmek veya çarşafını düzenli olarak 60 derecenin üzerindeki sıcaklıkta yıkamak da akarları öldürmeye destek sağlayabilir.



Dermatolog Derrick Philips, eğer uzun süredir ev akarlarına maruz kaldıysanız ve etkilerinden kendi yöntemlerinizle kurtulamadıysanız mutlaka tıbbi destek almanız gerektiğinin altını çiziyor.