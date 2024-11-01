ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş
Los Angeles'ta yaşayan Dr. Myro Figura, sabah kalkar kalkmaz yatak toplamanın, insan sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. ABD'li uzmana göre, yatak ve yorganların havalandırılmadan direkt örtülmesi, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilen ev tozu akarlarının oluşumuna zemin hazırlayabilir.
Yatak, yorgan ve yastıklarda bulunan toz akarlarının, insan deri hücrelerinde üreyerek çoğaldığını belirten uzman isim, bu akarların genellikle alerjiye neden olabilen mikroskobik böcekler olduklarını söyledi.