ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş

Los Angeles'ta yaşayan Dr. Myro Figura, sabah kalkar kalkmaz yatak toplamanın, insan sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurabileceği konusunda uyardı. ABD'li uzmana göre, yatak ve yorganların havalandırılmadan direkt örtülmesi, solunum yolu hastalıklarını tetikleyebilen ev tozu akarlarının oluşumuna zemin hazırlayabilir.

ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş - 1

Yatak, yorgan ve yastıklarda bulunan toz akarlarının, insan deri hücrelerinde üreyerek çoğaldığını belirten uzman isim, bu akarların genellikle alerjiye neden olabilen mikroskobik böcekler olduklarını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş - 2

Dr. Figura, yatakların üzerinin örtülmesinin, gece boyu oluşan nemi hapsettiğini ve toz akarlarının üremesini hızlandırdığını anlattı. Ancak yatağınızı dağınık halde bırakarak, akarların kuru ortamda barınamamasını ve ölmesini sağlayabilirsiniz.

ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş - 3

Dr. Figura, ''Asla yalnız uyumadığınızı bilin. Bir yatakta ortalama 10 milyondan fazla ev tozu akarı bulunur. Eğer iki yıllık bir yastığınız varsa, ağırlığının yüzde 10'u kadarını akarların dışkısı oluşturur. Ev tozu akarları, astımı tetikleyebilen ve tıkanıklık hissi yaşamanıza neden olabilen alerjenler üretirler. Uyku sırasında terleyerek, onları beslersiniz'' ifadelerini kullandı.

ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş - 4

Sadece 0,25 mm büyüklüğünde olan toz akarları, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Evin düzenli aralıklarla temizlenip temizlenmemesi, toz akarlarının varlığını etkilemez, neredeyse her evde varlıklarını sürdürürler.

Ev tozu akarları, özellikle alerjik bünyeye sahip kişilerde egzama ve astıma yol açabilir. Ayrıca öksürük, göz kuruluğu ve uyku bozukluğu gibi olumsuz etkiler de yaratabilirler.

Uzmanlar, soğuk algınlığına yakalandığını düşünen birçok kişinin, toz akarları nedeniyle hastalandıklarını belirtiyor.

ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş - 5

Yatağın 1-2 saat boyunca dağınık halde bırakılması, yataktaki nemin kurumasını sağlar, bu da toz akarı sayısında ciddi bir azalma demektir.

ABD'li doktor uyardı! Sabah kalkar kalkmaz yatağını toplayanlar büyük hata yapıyor, bütün hastalıkların sebebi oymuş - 6

Yatak çarşafları ve yastık kılıflarının en az iki haftada bir, tercihen haftada bir yıkanması gerekir. Yatağı süpürmek veya çarşafını düzenli olarak 60 derecenin üzerindeki sıcaklıkta yıkamak da akarları öldürmeye destek sağlayabilir.

Dermatolog Derrick Philips, eğer uzun süredir ev akarlarına maruz kaldıysanız ve etkilerinden kendi yöntemlerinizle kurtulamadıysanız mutlaka tıbbi destek almanız gerektiğinin altını çiziyor.

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