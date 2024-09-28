ABD'li doktor uzun yaşamın sırrını verdi! Bağışıklığı güçlendirip beyni toksinlerden arındırıyor
Yanlış beslenme alışkanlığı, hareketsiz yaşam, stres, genetik rahatsızlıklar ve hava kirliliği gibi pek çok faktör yaşam süresinin kısalmasına neden olabiliyor. ABD'li Doktor Florence Comite, 20'li yaşlarda edinilmesi gereken bazı alışkanlıkların, yaşam süresini uzatmada oldukça önemli olduğunun altını çizdi.
Comite, yaşam kalitesini artıran en önemli şeyin uyku kalitesini artırmak olduğunu söylüyor. Uyku kalitesi ile şeker isteğinin bağlantılı olduğunu belirten ABD'li uzman, kötü uykunun; diyabet , kalp hastalığı, yüksek tansiyon, anksiyete ve diğer uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.