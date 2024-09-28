ABD'li doktor uzun yaşamın sırrını verdi! Bağışıklığı güçlendirip beyni toksinlerden arındırıyor

Comite, ''Uzun ömürlü olmanın diğer yollarından biri de kas yapmaktır'' diyor. Belli bir yaştan sonra yaşanan hormon değişimlerinin kas kaybına yol açabildiğini belirten uzman isim, kuvvet antrenmanı yaparak hem yağ yakabildiğini hem de kan şekerini dengeleyebildiğini söylüyor.

Dr. Comite, kas kaybını en aza indirmek için haftada en az iki veya üç kez direnç antrenmanı yapmayı ve yeterli protein tüketilmesini tavsiye ediyor.