ABD'li doktorlar açıkladı! Böyle beslenen uzun yaşıyor, kadınlarda ömrü 10, erkeklerde 13 yıl uzatıyor

Akdeniz tipi beslenmede süt ve süt ürünleri daha az tüketilir. Yoğurt ve peynir gibi bazı süt ürünleri ise ara sıra tüketilebilir.



Akdeniz diyetinde işlenmiş gıdalar, şekerli atıştırmalıklar ve gazlı içecekler gibi sağlıksız gıdaların tüketimi sınırlıdır.



Bazı Akdeniz ülkelerinde, özellikle kırmızı şarabın yemeklerle birlikte alınması yaygındır. Ancak bu noktada dikkatli olmak ve aşırıya kaçmamak önemlidir.



Akdeniz tipi beslenme, lif açısından zengin, antioksidanlarla dolu ve sağlıklı yağları tercih eden bir beslenme tarzı olarak bilinir. Kalp sağlığını destekler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve uzun vadeli sağlık üzerinde olumlu etkileri vardır.