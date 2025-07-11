ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek

Bağırsak sağlığını desteklemek ve vücudun genel sağlığını korumak için beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyen bazı günlük yiyecekleri açıkladı.

ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 1

Kaliforniyalı gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyen bazı günlük yiyecekleri gündeme taşıdı. Hafif yeşil muzdan, sade yoğurda; zerdeçal, zencefil ve rezene gibi baharatlardan chia ve fesleğen tohumlarına kadar geniş bir liste sunan Dr. Sethi, doğru beslenmenin bağırsak mikrobiyomunu besleyerek iltihabı azalttığını ve sindirimi iyileştirdiğini vurguluyor.

Gastroenteroloji ve karaciğer hastalıkları alanında Harvard ve Stanford eğitimli Dr. Saurabh Sethi, “Yediğiniz gıdalar vücudunuz için ilaçtır” diyor. Bağırsak sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisinin giderek daha fazla önem kazandığını belirten Dr. Sethi, günlük hayatta sıkça göz ardı edilen bazı besinlerin bağırsak dostu olduğunu söylüyor.


N-LIFE HABERLERİ

ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 2

MUZ: BAĞIRSAK DOSTU

Dr. Sethi, özellikle hafif yeşil muzun bağırsak mikrobiyomu için ideal bir prebiyotik kaynağı olduğunu belirtiyor. Dirençli nişasta içeren yeşil muzlar, bağırsaktaki faydalı bakterilerin beslenmesini sağlarken, aşırı olgunlaşmış muzların şeker oranının yüksek olduğu ve bu nedenle tercih edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.


ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 3

KAHVENİN SİNDİRİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kahve, hem bağırsak hareketliliğini artırıyor hem de karaciğer sağlığına olumlu katkı sağlıyor. Ancak, Dr. Sethi aç karnına fazla kahve tüketiminin reflü, anksiyete ve ishale yol açabileceğine dikkat çekiyor. Günlük 1-2 fincan, tercihen yiyeceklerle birlikte tüketilmesi ve şeker eklenmemesi öneriliyor.


ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 4

ZERDEÇAL, ZENCEFİL, REZENE

Dr. Sethi, zerdeçal, zencefil ve rezene gibi baharatların sadece yemeklere lezzet katmakla kalmadığını, aynı zamanda iltihabı azalttığını ve bağırsak duvarını güçlendirdiğini ifade ediyor. Bu baharatların dengeli ve düzenli tüketiminin bağırsak sağlığını desteklediği belirtiliyor.


ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 5

YOĞURT VE FERMENTE GIDALAR

Bağırsak sağlığında fermente gıdaların rolü büyüktür. Dr. Sethi, ilave şeker içermeyen sade yoğurt, kefir ve lahana turşusu gibi probiyotik kaynaklarının zararlı bakterilerin çoğalmasını engellediğini ve bağırsaktaki faydalı bakteri çeşitliliğini artırdığını söylüyor.


ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 6

BEYAZ PİRİNÇ

Kilo ve sağlık kaygıları nedeniyle beyaz pirinçten uzak durulsa da, Dr. Sethi bunun doğru bir yaklaşım olmadığını vurguluyor. Beyaz pirincin faydalarını gösterebilmesi için soğutularak tüketilmesinin dirençli nişasta oranını artırdığını ve bağırsak mikrobiyomuna destek olduğunu açıklıyor.


ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 7

ORMAN MEYVELERİ

Yaban mersini, ahududu ve nar gibi orman meyvelerinin, içerdiği yüksek lif ve polifenoller sayesinde oksidatif stresi azalttığını ve bağırsaktaki iyi bakterileri beslediğini aktaran Dr. Sethi, bu meyvelerin probiyotik takviyelerinden daha etkili olabileceğine dikkat çekiyor.


ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek - 8

CHİA VE FESLEĞEN TOHUMLARI

Dr. Sethi, chia ve fesleğen tohumlarının suyu emerek bağırsakta jel oluşturduğunu, böylece sindirimi kolaylaştırdığını ve bağırsaklardaki faydalı bakterilerin beslenmesine yardımcı olduğunu belirtiyor.

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