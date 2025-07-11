ABD'li gastroenterolog açıkladı: Bağırsaklar için 7 yiyecek

Kaliforniyalı gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyen bazı günlük yiyecekleri gündeme taşıdı. Hafif yeşil muzdan, sade yoğurda; zerdeçal, zencefil ve rezene gibi baharatlardan chia ve fesleğen tohumlarına kadar geniş bir liste sunan Dr. Sethi, doğru beslenmenin bağırsak mikrobiyomunu besleyerek iltihabı azalttığını ve sindirimi iyileştirdiğini vurguluyor.



Gastroenteroloji ve karaciğer hastalıkları alanında Harvard ve Stanford eğitimli Dr. Saurabh Sethi, “Yediğiniz gıdalar vücudunuz için ilaçtır” diyor. Bağırsak sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisinin giderek daha fazla önem kazandığını belirten Dr. Sethi, günlük hayatta sıkça göz ardı edilen bazı besinlerin bağırsak dostu olduğunu söylüyor.





