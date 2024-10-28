ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor

Profesör Darin Detwiler'e göre ise uzak durulması gereken besinlerden biri de kavun... Kavunun perdeli kabuğunun bakteri tutabildiğini belirten Detwiler, bu meyvenin marketteki en ölümcül ürünlerden biri olduğunu öne sürdü. Detwiler, ''Kavunun mükemmel bir pH'I var ancak dışını yeterince temizlemeniz pek mümkün değil'' dedi.