ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor
Marketlerde satılan bazı ürünlerin E. coli bakterisi riski taşıdığı uyarısında bulunan gıda güvenliği uzmanı Barbara Kowalcyk, E. coli'nin kendisini mide bulantısı, ateş, kusma gibi belirtilerle gösterdiğini söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda McDonald’s’ın 'Quarter Pounder' hamburgerlerinde tespit edilen E.coli bakterisi, 13 eyalete hızla yayıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği salgına Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Washington ve Michiga gibi bölgelerde de rastlandı.