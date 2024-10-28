ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor

Marketlerde satılan bazı ürünlerin E. coli bakterisi riski taşıdığı uyarısında bulunan gıda güvenliği uzmanı Barbara Kowalcyk, E. coli'nin kendisini mide bulantısı, ateş, kusma gibi belirtilerle gösterdiğini söyledi.

ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor - 1

Geçtiğimiz haftalarda McDonald’s’ın 'Quarter Pounder' hamburgerlerinde tespit edilen E.coli bakterisi, 13 eyalete hızla yayıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği salgına Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Washington ve Michiga gibi bölgelerde de rastlandı.

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ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor - 2

Dünya basınını sarsan salgın sonrası tüketicilere uyarılarda bulunan gıda güvenliği uzmanı Barbara Kowalcyk, marketlerin de E. coli bakterisi için elverişli ortamlar olduğunu hatırlattı. Özellikle yıkanmış ve paketlenmiş yeşilliklerin hastalık saçtığını söyleyen Kowalcyk, ''Manav reyonundan aldığınız ürünleri evde kendiniz yıkamalısınız. Bakteriler, paketli sebzelerin zarar gören ambalajlarından içeri girebilir'' dedi.

ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor - 3

Profesör Darin Detwiler'e göre ise uzak durulması gereken besinlerden biri de kavun... Kavunun perdeli kabuğunun bakteri tutabildiğini belirten Detwiler, bu meyvenin marketteki en ölümcül ürünlerden biri olduğunu öne sürdü. Detwiler, ''Kavunun mükemmel bir pH'I var ancak dışını yeterince temizlemeniz pek mümkün değil'' dedi.

ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor - 4

Profesör Don Schaffner ise uzun süre açıkta kalmış olan meyvelerin de bakteri riski taşıdığını söyledi. Schaffner, ''Açık büfelerde genellikle dilimlenmiş meyveler olur. Bu meyvelerin fiziksel görüntüsünde herhangi bir değişim olmayabilir ancak ne kadar çok bakteri ürettiğini bilseydiniz, yemeden önce iki kere düşünürdünüz'' ifadelerini kullandı.

ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor - 5

Koli basili veya Escherichia coli adıyla da bilinen bakteri, kendisini daha çok kusma, dışkıda kan, mide krampları ve ishal şeklinde gösterir.

ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor - 6

E. coli bakterisinden korunmak için aşağıdaki durumlarda bol bol ellerinizi yıkamanız önerilir:

  • Hayvanlara dokunduktan sonra
  • Yemek hazırlamadan önce ve sonra
  • Bebek bezi veya idrara temas ettikten sonra
  • Tuvaleti kullandıktan sonra 
ABD'li gıda güvenliği uzmanı uyardı: Marketteki en ölümcül ürün oymuş! Her yıl yüz binlerce can alıyor - 7

E. coli bakterisine bağlı hastalıklara, çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde rastlanıyor. Yaklaşık 840 milyon insanı enfekte eden koli basilinin yılda yaklaşık 340 bin kişiyi öldürdüğü biliniyor.

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