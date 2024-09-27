ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı!

Rektal kanama

Yapılan son araştırmalar, gençlerde kolorektal kansere dair en yaygın belirtinin rektal kanama olduğunu ortaya koydu. Kanser teşhisi konulan hastaların neredeyse yarısının tuvalet kağıdında kan görülürken, tümörlerin genellikle kolonun veya rektumun son kısmında geliştiği belirtildi.

Gastrointestinal Onkolog Dr. Andrea Cercek, "Bu tümörlerden gelen kanın, kat etmesi gereken mesafe daha kısadır, bu nedenle parlak kırmızı renkte çıkarlar, sindirim sisteminde bir süredir bulunan kan ise siyaha yakın görünür'' dedi.

Ancak rektal kanamanın diğer nedenleri arasında anal fissürler ve hemoroidler de olabilir. Bu nedenle bir uzmana danışılmasında fayda vardır.