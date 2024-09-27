ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı: Genelde başka hastalıklarla karıştırıyorlar

Kolon kanseri oranları, son 30 yıldır gençler arasında daha fazla artış göstermeye başladı. 1995 yılında kanser vakalarının yüzde 11'i 55 yaşın altındaki kişilerde teşhis edilirken, bu oran 2019 yılında yüzde 20'yi buldu. ABD'li uzmanlar, gençlerin kolon kanseri belirtilerini tanımasının hayati önem taşıdığını söyleyerek, tehlikeli hastalığın en yaygın 6 semptomunu açıkladılar.

ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı: Genelde başka hastalıklarla karıştırıyorlar - 1

Rektal kanama

Yapılan son araştırmalar, gençlerde kolorektal kansere dair en yaygın belirtinin rektal kanama olduğunu ortaya koydu. Kanser teşhisi konulan hastaların neredeyse yarısının tuvalet kağıdında kan görülürken, tümörlerin genellikle kolonun veya rektumun son kısmında geliştiği belirtildi. 

Gastrointestinal Onkolog Dr. Andrea Cercek, "Bu tümörlerden gelen kanın, kat etmesi gereken mesafe daha kısadır, bu nedenle parlak kırmızı renkte çıkarlar, sindirim sisteminde bir süredir bulunan kan ise siyaha yakın görünür'' dedi.

Ancak rektal kanamanın diğer nedenleri arasında anal fissürler ve hemoroidler de olabilir. Bu nedenle bir uzmana danışılmasında fayda vardır.

N-LIFE HABERLERİ

ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı: Genelde başka hastalıklarla karıştırıyorlar - 2

Dışkılama alışkanlıklarındaki değişiklikler

Onkolog Tiago Biachi, kolon veya rektumda duran tümörün, dışkılama şeklini değiştirebildiğini ve bu durumun sık sık kabızlık ya da ishale neden olabileceğinin altını çizdi.

Dr. Michael Cecchini ise kolon kanseri hastalarının dışkılarının genellikle çok ince olduğunu söyledi.

ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı: Genelde başka hastalıklarla karıştırıyorlar - 3

Karın ağrısı veya kramp

Özellikle yemek zamanına denk gelen sürekli karın ağrısı, kolorektal kanserin olası bir belirtisi olabilir. Ancak bu ağrı, genellikle adet kramplarına, böbrek taşlarına, hazımsızlığa, mide ekşimesine veya idrar yolu enfeksiyonlarına bağlanabilir.

ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı: Genelde başka hastalıklarla karıştırıyorlar - 4

Açıklanamayan kilo kaybı

Dr. Biachi, kolorektal tümörlerin, iştahı ciddi şekilde baskılayabilen hormonlar salgılayabildiğini belirtti.

Son yapılan araştırmada, gençlerin yüzde 15'inin, kanser teşhisinden 4 ila 6 ay önce iştah kaybı yaşadığı bildirildi.


ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı: Genelde başka hastalıklarla karıştırıyorlar - 5

Anemi

Kolorektal tümörlerden kaynaklanan kanama, vücutta yeterli sayıda sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkan anemiye yol açabilir.

Vücudun kırmızı kan hücreleri oluşturmak ve bilişsel işlevi desteklemek için demire ihtiyacı vardır. Demir eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, soğuk eller ve ayaklar, saç dökülmesi, zayıf tırnaklar, nefes darlığı, abur cubur istekleri, baş ağrıları ve uyku bozuklukları bulunur.

ABD'li uzmanlar gençlerde kolon kanserinin 6 belirtisini açıkladı: Genelde başka hastalıklarla karıştırıyorlar - 6

Aşırı yorgunluk

Kolon kanseri de diğer birçok kanser türü gibi kişinin anormal düzeyde yorgun olmasına neden olabilir. Uzmanlar, genç hastaların yaklaşık yüzde 8'inde, kanser teşhisi konulmadan önceki aylarda yorgunluk belirtileri görüldüğünü söyledi.

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