Aç karnına kimyon suyu içmenin 6 bilinmeyen etkisi: Harika özellikleri var

KİMYONLU SU NASIL HAZIRLANIR?

Bir yemek kaşığı kimyon tohumunu iki bardak suda en az beş ila altı saat veya bir gece bekletin. Tohumlar bunun sonucunda büyüyebilir ve sağlıklı bileşenlerini suya bırakabilir.

Suyu ve ıslatılmış kimyon tohumlarını sabah bir tencereye dökün.

Suyu kaynattıktan sonra yaklaşık beş dakika kısık ateşte pişirin. Bu, kimyon tohumlarından daha fazla mineral ve hayati yağın çıkarılmasını kolaylaştırır.

Kaynadıktan sonra kimyon tohumlarını sudan çıkarmak için ince gözenekli bir süzgeç kullanın.

Bir bardağı kimyon suyuyla doldurun.

Bir tutam tuz, tat ve C vitamini için bir miktar limon suyu veya tatlılık için bir kaşık bal eklenebilir.