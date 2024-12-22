Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı
Yapılan bilimsel araştırmalar, günde 2 kaşık fıstık ezmesi tüketiminin, kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar vücuda pek çok faydası olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, antioksidan yönünden zengin olan fıstık ezmesinin, yaşlanma belirtilerini azalttığının da altını çiziyor. İşte fıstık ezmesinin vücuda kanıtlanmış 7 olumlu etkisi:
Pennsylvania State University tarafından yapılan bir araştırmada, fıstık ezmesinin, kalp sağlığını destekleyen yüksek doymamış yağ asidi içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürebildiği keşfedildi.