Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı

University of Toronto tarafından yürütülen bir araştırma, fıstık ezmesinin, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerinin daha stabil olmasını sağladığını ve insülin direncini iyileştirdiğini ortaya koydu. Çalışma, fıstık ezmesinin, tip 2 diyabet hastaları için faydalı bir seçenek olabileceğini gösterdi.

2013 yılında Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada ise fıstık ezmesinin yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye destek olduğu bulundu.