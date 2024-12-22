Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı

Yapılan bilimsel araştırmalar, günde 2 kaşık fıstık ezmesi tüketiminin, kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar vücuda pek çok faydası olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, antioksidan yönünden zengin olan fıstık ezmesinin, yaşlanma belirtilerini azalttığının da altını çiziyor. İşte fıstık ezmesinin vücuda kanıtlanmış 7 olumlu etkisi:

Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı - 1

Pennsylvania State University tarafından yapılan bir araştırmada, fıstık ezmesinin, kalp sağlığını destekleyen yüksek doymamış yağ asidi içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürebildiği keşfedildi.

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Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı - 2

2015 yılında Harvard Üniversitesi liderliğinde yürütülen bir çalışmada, fıstık ve fıstık ezmesinin, aşırı yeme isteğini kontrol etmeye yardımcı olabileceği ve bu şekilde kilo alımını engelleyebileceği ortaya çıktı. Araştırma sonucunda, sağlıklı yağlar ve proteinlerin tokluk hissi yaratarak kalori alımını dengelediği belirlendi.

Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı - 3

Yine Harvardlı uzmanların yaptığı bir çalışmada, niasin içeren gıdaların Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu bulundu. Fıstık ezmesinin de yüksek niasin içeriğiyle beyin sağlığını destekleyebildiği ifade edildi.

Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı - 4

University of Florida, fıstık ezmesinin, polifenol ve E vitamini gibi antioksidanlar içerdiğini ve bu bileşiklerin vücutta serbest radikallerin etkisini azaltmaya katkı sağladığını kanıtladı. Araştırma, düzenli fıstık ezmesi tüketiminin, yaşa bağlı hastalıkların (özellikle kalp ve damar hastalıkları) riskini düşürebileceğini tespit etti.

Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı - 5

University of Toronto tarafından yürütülen bir araştırma, fıstık ezmesinin, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekeri seviyelerinin daha stabil olmasını sağladığını ve insülin direncini iyileştirdiğini ortaya koydu. Çalışma, fıstık ezmesinin, tip 2 diyabet hastaları için faydalı bir seçenek olabileceğini gösterdi.

2013 yılında Cornell Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada ise fıstık ezmesinin yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenlemeye destek olduğu bulundu. 

Aç karnına tüketildiğinde iştahı kesiyor: 2 kaşığında bile sayısız şifa var, Harvardlı uzmanlar kanıtladı - 6

Eklem sağlığı üzerinde de etkili olan fıstık ezmesinin, kemik gelişimini destekleyen minerallar içerdiği kanıtlandı. University of California'nın yaptığı bir çalışmada; magnezyum, fosfor ve kalsiyum minerallerinin kemik yoğunluğunu artırdığı ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltabildiği açıklandı.

Ancak fıstık ezmesinin yüksek kalori içeriği göz önünde bulundurularak tüketilmesi, oldukça önemli.

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