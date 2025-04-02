Aç karnına tüketmek gerekiyor: Diyabet ve tansiyonu kontrol altına alın

LİMON SUYU VE ZERDEÇAL SUYU

Anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal , kan şekeri ve kan basıncını yönetmek için bir diğer harika seçenektir. Zerdeçalın aktif bileşiği olan kurkumin, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve insülin duyarlılığını artırır.

Bir miktar limon suyu eklemek, sindirimi iyileştirerek ve karaciğeri detoksifiye ederek faydaları daha da artırabilir. Bu karışımı aç karnına içmek, iltihabı azaltmaya, kan şekerini dengelemeye ve kan basıncını etkili bir şekilde kontrol etmeye yardımcı olabilir.





