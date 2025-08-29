Ağrısız uyanmak mümkün mü? Boyun ve omuz ağrısını önlemenin yolu

Uyku sırasında boyun ve omuz ağrısı, sanıldığından daha sık görülen bir sorun. Uzmanlara göre bu ağrılar çoğu zaman yaşlanmadan değil, uyku pozisyonu ve uyku ortamındaki yanlış tercihlerden kaynaklanıyor. Destekleyici olmayan yastıklar, uygunsuz yatak seçimi, uzun ekran kullanımı ve stres de boyun ve omuz ağrısını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

Boyun ve omuz bölgesindeki kas, tendon ve bağlar uzun süreli yanlış duruş nedeniyle zorlanabiliyor.

Bu durum sertlik, kas spazmı ve baş ağrısına yol açabiliyor. Yapılan bir araştırma, uyku pozisyonlarının ağrı şiddeti üzerinde belirleyici bir etkisi olmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, yastık desteği ve uyku hijyeninin ağrı yönetiminde daha kritik rol oynadığını vurguluyor.

AĞRISIZ UYANMAK İÇİN 5 ÖNERİ

Doğru yastık seçimi: Boynun doğal eğrisini koruyan, konturlu ve destekleyici yastıklar kullanılmalı.

Yüzüstü yatmaktan kaçının: Bu pozisyon boynu zorlayarak kas spazmlarına yol açabilir. Sırt üstü veya yan yatış öneriliyor.

Uyku pozisyonunu ayarlayın: Yan yatanlar, dizlerinin arasına yastık koyarak omurgayı destekleyebilir. Omuz ağrısı yaşayanlar, ağrıyan tarafın üzerine yatmamalı.

Yatak seçiminde dikkatli olun: Çok yumuşak yataklar omurga dengesini bozarken, aşırı sert yataklar basınç noktaları oluşturabilir. Orta sertlikte yataklar en ideal seçenek olarak öne çıkıyor.


Uyku alışkanlıklarını iyileştirin: Düzenli uyku saati, ekran kullanımını sınırlama ve sakin bir uyku ortamı oluşturma, ağrının azalmasına yardımcı oluyor.

Uzmanlar, uyku pozisyonu ve alışkanlıklarındaki değişikliklere rağmen ağrı devam ederse fizyoterapiste başvurulması gerektiğini belirtiyor. Düzenli egzersiz ve doğru uyku hijyeniyle boyun ve omuz ağrılarının büyük ölçüde önlenebileceği ifade ediliyor.

