Ağrısız uyanmak mümkün mü? Boyun ve omuz ağrısını önlemenin yolu

Uyku alışkanlıklarını iyileştirin: Düzenli uyku saati, ekran kullanımını sınırlama ve sakin bir uyku ortamı oluşturma, ağrının azalmasına yardımcı oluyor.



Uzmanlar, uyku pozisyonu ve alışkanlıklarındaki değişikliklere rağmen ağrı devam ederse fizyoterapiste başvurulması gerektiğini belirtiyor. Düzenli egzersiz ve doğru uyku hijyeniyle boyun ve omuz ağrılarının büyük ölçüde önlenebileceği ifade ediliyor.