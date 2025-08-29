Ağrısız uyanmak mümkün mü? Boyun ve omuz ağrısını önlemenin yolu
Uyku sırasında boyun ve omuz ağrısı, sanıldığından daha sık görülen bir sorun. Uzmanlara göre bu ağrılar çoğu zaman yaşlanmadan değil, uyku pozisyonu ve uyku ortamındaki yanlış tercihlerden kaynaklanıyor. Destekleyici olmayan yastıklar, uygunsuz yatak seçimi, uzun ekran kullanımı ve stres de boyun ve omuz ağrısını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.
Boyun ve omuz bölgesindeki kas, tendon ve bağlar uzun süreli yanlış duruş nedeniyle zorlanabiliyor.