Aile dizisinde Leyla'nın hastalığı merak edildi: Arteriovenoz malformasyon (damar yumağı) nedir, belirtileri neler?

DAMAR YUMAĞI NEDİR?

Arteriovenöz malformasyon (AVM) veya damar yumağı, atardamar ve toplardamar arasında oluşan anormal bağlantılardır. Genellikle doğuştan olduğu varsayılır ve bir damar anomalisidir. Bu hastalığa büyük oranda merkezi sinir sisteminde rastlanılsa da vücudun her yerinde oluşabilir. AVM'lerin genetik bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülmemektedir.