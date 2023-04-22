Aile dizisinde Leyla'nın hastalığı merak edildi: Arteriovenoz malformasyon (damar yumağı) nedir, belirtileri neler?

Malformasyonlar, hemanjiyom ya da damar yumağı, damar anomalisi diye de isimlendirilebiliyor. Damar yumağı olarak bilinen arteriovenöz malformasyon (AVM) hastalığı damar hastalıklarından biridir.
Arteriovenöz malformasyon (AVM) veya damar yumağı, atardamar ve toplardamar arasında oluşan anormal bağlantılardır. Genellikle doğuştan olduğu varsayılır ve bir damar anomalisidir. Bu hastalığa büyük oranda merkezi sinir sisteminde rastlanılsa da vücudun her yerinde oluşabilir. AVM'lerin genetik bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülmemektedir.
AVM'nin ilk tanımı 19. yüzyılın ortalarında Emmanuel, Luschka, ve Virchow tarafından yapılmıştır. 1932 yılında ise Olivecrona ilk defa bir hastaya intrakraniyal eksizyon uygulamıştır.
Serebral AVM'nin en genel belirtisi başağrısı ve epilepsidir. Bundan başka kas güçsüzlüğü, subaraknoid kanama, uyuşma, halüsinasyon görme, konuşma bozukluğu görülebilir.
Bu hastaların beyninde çoğunluğu doğuştan olan bir damarsal anormal yumak bulunuyor. Ve genelde bu hastalar baş ağrısı, beyin kanaması, epilepsi tarzında belirtilerle uzmanlara başvuruyorlar.