Akşam yemeğinde neden pilav yememelisiniz?

KAN ŞEKERİNİN YÜKSELMESİNE NEDEN OLUR

Beyaz pirinç yüksek glisemik indekse sahiptir, yani kan şekeri seviyelerini hızla yükseltir. Özellikle diyabet veya insülin direnci olanlar için akşam yemeğinde pilav yemek, kan şekerinde ani artışlara yol açabilir. Zamanla bu, tip 2 diyabet ve diğer metabolik bozukluklar geliştirme riskini artırabilir. Kan şekerinde daha yavaş bir artışa yol açabilecek herhangi bir yiyeceği seçmek daha iyi bir seçimdir.





