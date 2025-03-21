Akşam yemeğinde neden pilav yememelisiniz?
Pilav akşam yemeklerinde en sık tüketilen besinler arasında yer alıyor Pilav vücuda enerji verip ve temel besinleri sağlasa da, günün çok geç saatlerinde tüketilmesi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, akşam yemeğinde neden pilav yememelisiniz?
KİLO ALIMINA YOL AÇAR
Pilav vücuda enerji sağlayan karbonhidratlar açısından zengindir. Ancak, fiziksel aktivitenin en az olduğu gece saatlerinde karbonhidrat ağırlıklı bir öğün tüketmek, yağ olarak aşırı kalori depolanmasına yol açabilir. Vücudun metabolizması uyku sırasında yavaşlar ve bu da pilavda gelen ekstra kalorileri yakmayı zorlaştırır ve bu da zamanla kilo alımına katkıda bulunabilir.