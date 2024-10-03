Almanya'da Marburg virüsü paniği: Marburg virüsü nedir, belirtileri neler?
Almanya'nın kuzeyinde bulunan Hamburg ana tren istasyonunda, grip benzeri semptomlar gösteren bir yolcu ve kız arkadaşı yetkilileri alarma geçirdi. İki öğrencinin Afrika ülkesi Ruanda'dan geldikleri ve ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine tren istasyonu kapatıldı.Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Peki, marburg virüsü nedir, belirtileri neler?
Marburg virüsü, Marburg hastalığına yol açan bir virüstür ve Ebola virüsü ile aynı aileye (Filoviridae) aittir. İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde, Afrika'dan getirilen maymunlar aracılığıyla keşfedilmiştir.