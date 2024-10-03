Almanya'da Marburg virüsü paniği: Marburg virüsü nedir, belirtileri neler?

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Hamburg ana tren istasyonunda, grip benzeri semptomlar gösteren bir yolcu ve kız arkadaşı yetkilileri alarma geçirdi. İki öğrencinin Afrika ülkesi Ruanda'dan geldikleri ve ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine tren istasyonu kapatıldı.Ebola virüsü ile aynı aileden gelen Marburg virüsünün bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88'lere kadar çıkabiliyor. Peki, marburg virüsü nedir, belirtileri neler?

Almanya'da Marburg virüsü paniği: Marburg virüsü nedir, belirtileri neler? - 1

Marburg virüsü, Marburg hastalığına yol açan bir virüstür ve Ebola virüsü ile aynı aileye (Filoviridae) aittir. İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg şehrinde, Afrika'dan getirilen maymunlar aracılığıyla keşfedilmiştir.

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Almanya'da Marburg virüsü paniği: Marburg virüsü nedir, belirtileri neler? - 2

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Marburg hastalığı, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, kanamalı döküntüler ve şiddetli iç ve dış kanama gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu semptomlar genellikle enfeksiyondan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar.

Almanya'da Marburg virüsü paniği: Marburg virüsü nedir, belirtileri neler? - 3

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs, genellikle enfekte hayvanlar (özellikle meyve yarasaları) ile temas, kan veya vücut sıvıları yoluyla insanlara geçer. Enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas, virüsün bulaşma riskini artırır. Bu, tıbbi müdahalelerde veya cenaze törenlerinde de mümkündür.

Almanya'da Marburg virüsü paniği: Marburg virüsü nedir, belirtileri neler? - 4

Enfekte kişilerin kullandığı nesneler (örneğin, iğneler, cerrahi aletler) yoluyla da bulaşma gerçekleşebilir.Marburg virüsünün bulaşmasını önlemek için hijyen önlemleri almak, enfekte bireylerle temastan kaçınmak ve özellikle yüksek riskli bölgelerde dikkatli olmak önemlidir.

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