Almanya'da Marburg virüsü paniği: Marburg virüsü nedir, belirtileri neler?

MARBURG VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Virüs, genellikle enfekte hayvanlar (özellikle meyve yarasaları) ile temas, kan veya vücut sıvıları yoluyla insanlara geçer. Enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvıları ile doğrudan temas, virüsün bulaşma riskini artırır. Bu, tıbbi müdahalelerde veya cenaze törenlerinde de mümkündür.