Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşıyor: Bilimsel olarak kanıtlandı

The Conversation'a konuşan uzman eczacı Dipa Kamdar, ''Biberiyenin etkileri, birkaç farklı mekanizmayla açıklanabilir. Öncelikle, kan dolaşımını -özellikle de beyne giden kan akışını- artırarak daha fazla oksijen ve besin taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca sakinleştirici özelliği de mevcut'' ifadelerini kullandı.

Yapılan bir çalışmada, biberiyerinin kokusunu soluyan kişilerin hafıza testlerinde, kokusuz bir ortamda bulunanlara göre daha başarılı olduğu tespit edildi.