Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşıyor: Bilimsel olarak kanıtlandı

Akdeniz mutfağının popüler bitkileri arasında yer alan biberiyenin; beyin sağlığını desteklediği, iltihabı azalttığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı.

Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşıyor: Bilimsel olarak kanıtlandı - 1

The Conversation'a konuşan uzman eczacı Dipa Kamdar, ''Biberiyenin etkileri, birkaç farklı mekanizmayla açıklanabilir. Öncelikle, kan dolaşımını -özellikle de beyne giden kan akışını- artırarak daha fazla oksijen ve besin taşınmasına yardımcı olur. Ayrıca sakinleştirici özelliği de mevcut'' ifadelerini kullandı.

Yapılan bir çalışmada, biberiyerinin kokusunu soluyan kişilerin hafıza testlerinde, kokusuz bir ortamda bulunanlara göre daha başarılı olduğu tespit edildi.

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Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşıyor: Bilimsel olarak kanıtlandı - 2

Kamdar, biberiyenin, oksidatif stresin yol açtığı hücre hasarına karşı beyin hücrelerini koruyan antioksidanlar açısından zengin olduğunu da sözlerine ekledi.

Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşıyor: Bilimsel olarak kanıtlandı - 3

Biberiye aynı zamanda yüksek miktarda karnosik asit de içeriyor. 2025 yılında yapılan bir çalışmada, karnosik asidin bir türevinin hafızayı geliştirdiği, beyin hücreleri arasındaki bağlantıların (sinaps) sayısını artırdığı ve Alzheimer ile ilişkili zararlı proteinleri (amiloid-beta ve tau) azalttığı tespit edildi. Aynı bileşiğin tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve Parkinson tedavisinde de kullanılabileceği düşünülüyor.

Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşıyor: Bilimsel olarak kanıtlandı - 4

Biberiye; sindirimi kolaylaştırmak, şişkinliği gidermek ve iltihabı azaltmak amacıyla da kullanılabiliyor. Rosmarinik asit ve ursolik asit gibi bileşikler, vücut genelinde anti-inflamatuar etki yaratıyor.

Bazı incelemeler, biberiyenin akne ve egzamayı azalttığını, karnosik asidin ise güneş ışınlarına karşı koruyarak yaşlanma etkilerini azaltabileceğini gösteriyor.

Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıklarıyla savaşıyor: Bilimsel olarak kanıtlandı - 5

BİLİNÇSİZ TÜKETİME DİKKAT

Dipa Kamdar, genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunan biberiyenin dikkatli kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Uzman isim, ''Yoğun dozlarda veya konsantre ekstraktlar halinde alındığında mide bulantısı ya da nadiren de olsa epilepsisi olan kişilerde nöbet gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Ayrıca, teorik olarak rahim kasılmalarını tetikleyebileceği için hamile bireylerin yüksek miktarlarda tüketmekten kaçınması gerekiyor. Biberiye bazı ilaçlarla -özellikle kan sulandırıcılarla- etkileşime girebilir. Bu nedenle takviye olarak kullanılmadan önce bir sağlık uzmanına danışılması en doğrusudur'' şeklinde konuştu.

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